Kadın yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. Kocası Sarp’ın ölümünden sonra çocuklarıyla hayatta kalma mücadelesi veren Bahar'ın yaşamını konu edinen Kadın dizisi, bu akşam yayınlanan 14. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Sona eren bölüm sonrasında da 15. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Peki Kadın 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kadın 14. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar.

KADIN 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Oyuncu kadrosunda Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar, Seray Kaya ve Ece Özdikici gibi isimlerin yer aldığı Kadın dizisi, 14. bölümüyle ekrana geldi. Yayınlanan bölümüyle izleyicisinin beğenisini kazanan Kadın dizisinin 14. bölümünün sonlanmasıyla yeni bölüm fragmanı için bekleyiş başladı.

Önümüzdeki hafta ekrana gelecek olan yeni bölümde neler yaşanacağını merakla araştıran izleyiciler, internette "Kadın 15. bölüm fragmanı" ve "Kadın yeni bölüm fragmanı" aramalarını yapıyor.

Kadın dizisinin 15. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor. Yayınlanacak olan fragmanla birlikte izleyicilere yeni bölüm hakkında ipuçları verilecek ve yeni bölüm için heyecanlı bekleyiş başladı.

KADIN 14. BÖLÜM ÖZETİ

Sarp’ın telefonunu Enver’in gönderdiğini öğrenen Bahar gerçekleri öğrenmek için Enver ile yüzleşir. Enver’in yalan söylemeyeceğini düşünen Bahar, Enver ne derse inanmaya hazırdır.

Enver ise Bahar’ın telefonda gösterdiği mesajlardan sonra Şirin’den daha fazla utanmaya başlamıştır.Arif’i çok seven Nisan ve Doruk ise her fırsatta Arif’i görmek ister ve bu durum Arif ile Bahar’ın daha çok vakit geçirmesine neden olur.

Şirin, Nisan ve Doruk sayesinde bir açık daha verecektir. İyice köşeye sıkışmaya başlayan Şirin bu olaydan da söylediği yalanlarla kurtulabilecek midir?

KADIN OYUNCU KADROSU

Özge Özpirinçci - Bahar Çeşmeli karakteri

Caner Cindoruk - Sarp Çeşmeli karakteri

Bennu Yıldırımlar - Hatice Sarıkadı karakteri

Ali Semi Sefil - Doruk Çeşmeli karakteri

Seray Kaya - Şirin Sarıkadı karakteri

Ece Özdikici - Jale Demir karakteri

Devrim Özder Akın - Musa Demir karakteri

Feyyaz Duman - Arif karakteri

Ayça Erturan - Yeliz Ünsal karakteri

Kübra Süzgün - Nisan Çeşmeli karakteri

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