Kadın 18. son bölümü ile ekrana geldi ve izleyiciden beğeni topladı. Dizi de bazı sahneler izleyiciyi şoke etti. Şirin'in psikiyatristiyle ilgili söylediği yalanı yakalayan Hatice, bu sefer Şirin'e beklemediği bir tepki verdi. Hatice Şirin'in üstüne yürüdü ve mutfaktan aldığı bıçağı Şirin'e vererek "İntihar etmek istiyorsan durma" dedi. Dizinin son sahnesi ise izleyiciyi iyice şaşırttı. Sarp, Bahar, Nisan ve Doruk'un mezarına gitti. Yani Bahar Sarp'ın öldüğünü sanarken, Sarp'ta ailesinin öldüğünü sanıyor. Peki Kadın 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar..

KADIN 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Oyuncu kadrosunda Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar, Seray Kaya ve Ece Özdikici gibi isimlerin yer aldığı Kadın dizisi, 18. bölümüyle izleyicisiyle buluştu.

İnternette araştırma yapan izleyicilerin en çok sorduğu sorular "Kadın 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" ve "Kadın 19. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?" soruları oldu.

Dizinin merakla beklediği Kadın 19. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor. Yayınlanacak olan fragmanla birlikte yeni bölüm hakkında ipuçları verilecek. Fragman yayınlandığında bu sayfa üzerinden takip edebilirsiniz.

KADIN 18. SON BÖLÜM ÖZETİ

Şirin’in son hamlesini kaldıramayan Bahar, çocukları da alıp eski evine döndü. Amacına ulaşan Şirin ise bunun sonucunda hiç istemediği bir şeyle karşı karşıya kaldı. Enver de Bahar ile beraber eski eve döndü.

Arif, Bahar’ın iyiliği için dönmemesini istese de bu duruma içten içe sevindi. Alp ise inandığı büyük yalanlara bir adım daha yaklaştı. Enver’in Bahar ile gitmesini kabullenemeyen Şirin, Enver’in eve dönmesi için elinden geleni yaptı. Hatice bir tesadüf sonucu Şirin ile ilgili bir gerçekle daha yüzleşti.

Hatice’nin öğrendiği şeyden sonra Şirin’e tepkisi bu kez daha ağır oldu. Şirin tüm bu olanlardan sonra gerçekten iyileşecek mi? Yoksa yalanlarına devam mı edecek? gibi soruların cevabı ise yeni bölümde belli olacak.

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