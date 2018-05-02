Kadın yayınlanan bölümüyle izleyiciyi yine ekrana kilitledi. Kadın'ın bu akşam ekranlara gelen bölümünde Ceyda, mecbur bırakıldığı evliliği yapmak zorunda kaldı. Şirin ise Sarp'ın yaşadığını öğrenmesi ve sonrasında kaçırılıp tehdit edilmesiyle büyük bir travma yaşadı. Psikolojisi iyice bozulan Şirin dayanamayarak Hatice'ye her şeyi anlattı. Hatice başta Şirin'in hayal gördüğünü düşündü, ancak Şirin'in verdiği detayların ardından Sarp'ın yaşadığına inandı. Peki Kadın 28. yeni bölüm fragmanında neler oluyor?

KADIN 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kadın'ın 28. yeni bölümden sahnelerin yer aldığı fragmanda, Hatice'nin Şirin'e Sarp'ın nasıl kurtulduğuna dair sorular sorduğu görülüyor. Fragmanın sonunda ise Şirin ile Sarp bir kez daha karşı karşıya geliyor.

KADIN 27. SON BÖLÜM ÖZETİ

Alp’in Levent’e ulaşması sonucunda işler iyice karışır. Levent nasıl bir olayın içine düştüğüne anlam veremez ve korkmaya başlar. Şirin’in de Alp’e ulaşma çabaları yüzünden başı belaya girer. Münir, onu Hatice ve Enver’i öldürmekle tehdit etmektedir. Hatice ve Enver ise tüm olanlardan habersiz Şirin’in Bahar’a ilik vermeyi kabul etmesinin mutluluğu içindedir. Enver, Ceyda ve Peyami’nin düğününde giymesi için Bahar’a bir elbise diker. Ama Bahar’ın elbiseyi denemesi üzerine Enver, Ceyda ve Yeliz büyük bir şokla karşılaşacaktır. Arif’in ise Bahar’a olan duyguları her geçen gün daha da artmaktadır...

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