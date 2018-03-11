İngiltere Kanser Araştırma Vakfı ve Ryvita ortaklığında yapılan bir araştırma, kadınların kendilerini en mutlu hissettikleri yaşlara ilişkin ilginç sonuçlar verdi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; araştırmada, yaşları 40-50 arasında yaklaşık 2 bin kadının yarısı, “daha önce hiç bu kadar iyi görünmediğini ve kendisini çok mutlu hissettiğini” dile getirdi.

Katılımcı kadınlardan yüzde 41’i, genç yaşlardaki gibi özgüven eksikliği yaşamadığını dile getirdi. Kadınların yüzde 62’si artık kendisini diğer kadınlarla kıyaslamıyor, yüzde 56’sı kendini genç yaşlarına oranla daha az eleştiriyor. Araştırmada, katılımcıların yüzde 62’si “arkadaşlık ve sosyal çevresinin eskisinden çok daha güçlü olduğunu”, yüzde 70’i de “karşılıklı güvene dayalı arkadaşlıklarının sürdüğünü” kaydetti.

Mutluluğun tavan yaptığı yaş ise 44 olarak ifade edildi. Araştırma ekibinin başkanı Davina McCal da “40’larıma geldiğimde daha sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve egzersizi hayatıma soktum” diyerek kadınlara destek verdi.

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