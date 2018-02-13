Kadın 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her bölümde izleyiciyi şaşkınkına çevirmeyi başaran Kadın son bölümünde ise Sarp ile ilgili gerçeği artık izleyici öğrenmişti. Sarp yaşıyor! Kadın yeni bölüm fragmanı ise heyecanı iyice tırmandıracağa benziyor. Bahar'ın kafası iyiyce karışmışken yaşadığı tesadüf izleyicide büyük heyecan yarattı. Hatice'nin aldığı karar vicdanları sızlatırken, Bahar'ın bu karar verdiği karşılık izleyiciyi derinden sarsacak. İşte Kadın 16. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

KADIN 16. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bahar’ın hastalığına ve ciddiyetine inanmayan Şirin, dikkatleri kendi üzerine çekmek için elinden geleni yapar. Bu defa çok daha farklı planlar peşindedir. Sarp’ın annesini gördükten sonra ise Bahar’ın kafası daha çok karışmıştır. Sarp’ın yaşıyor olabilme düşüncesi bile onu mutlu etmeye yeter.

Her fırsatta Bahar’ın yanında olan Arif ise duygularını belli etmeye başlar ve Bahar’ın sürekli Sarp hakkında konuşması giderek canını sıkmaktadır. Şirin’in evden kaçması üzerine hassaslaşan Hatice ise Şirin’in baskılarından sonra bir seçim yapmak zorundadır. Şirin mi? Yoksa Bahar mı?

KADIN 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KADIN 15. SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ceyda’nın sahnesine giden Bahar, Arif, Enver ve Hatice, Berşan’ın da gelmesiyle oldukça huzursuz olur. Arif’in Berşan’a yaptığı itiraftan sonra ise Bahar ne yapacağını bilemez. Bir tesadüf sonucu Bahar’ın Sarp ile ilgili öğrendiği şey kafasını daha çok karıştıracaktır.

Sarp’ın yaşıyor olabilme ihtimali ne olursa olsun onu heyecanlandırmaya devam etmektedir. Nisan ve Doruk’un, Bahar’a onu aradıklarını söylemesi üzerine Şirin neler olduğunu anlayamaz. Hastalık belirtileri iyice artmaya başlayan Bahar ise bu kez çok daha ciddi bir kaza geçirecektir...

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