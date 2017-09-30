Olay, geçtiğimiz günlerde Ataşehir'de meydana geldi. Yolda yürüyen bir kadın karşı taraftan gelen şahıs tarafından önce omuz çarpılarak arkasından da yumruklanarak saldırısına uğradı.

Yaşanan bu saldırı anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde ise adamın yolda yürüyen kadına aniden omuz atması kadının dönüp şahsa bir şeyler söyledikten sonra yumruklanması ve kadının yere düşmesi görülüyor.

Ataşehir

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