Kadınlar el emeği ürünlerle kazanacak

Kuşadası Belediyesi’nin öncülüğünde, kadınların üretken bireyler olarak toplumsal yaşama katılmalarını ve el emeklerini değerlendirmelerini sağlamak amacıyla kurulan Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (KUŞAKK), Kuşadası kadınlarını bir araya getirdi. “Kuşadası Kadınları Üretiyor” sloganı ile yola çıkan ve Kuşadası Belediye Meclisi’nde alınan karar doğrultusunda, başkan yardımcısı Ayşe Şerifoğlu kurucu başkanlığında kurulan kooperatif, üretilen ürünleri pazarlama imkanı olmayan kadınları bir araya getirmeyi ve istihdam yaratmayı amaçlıyor.

HT Egeli'de yer alan habere göre, Kuşadası’na özgü el sanatlarını geliştirmeyi, üretilecek özgün turistik ve hediyelik yöresel ürünlerle ilçenin tanıtımına katkı sağlamayı hedefleyen KUŞAKK, hediyelik eşya üretiminin yanı sıra, kadınlar tarafından üretilen tarımsal ürünlerin de satış ve pazarlamasını yapacak. Kuşadası Belediyesi’ne ait Çalıkuşu Evi’nde çalışmalarını sürdüren kadınlara, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Leyla Yıldırım da atölye çalışmalarında destek verdi.

Kuşadası’nın tarihi evlerinde çatı kuşları desenleri kullanılarak, kumaşa taş baskı eğitimleri verildi. Alışveriş fileleri ve kuş motifli file kabı üretimine başlandı. Ürünler Alaçatı Festivali, Güzelçamlı Yöresel Ürünler Şenliğinde satışa sunuldu.

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