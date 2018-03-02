Dünya Kadınlar Günü, dünya genelinde birçok ülkede kutlanan uluslararası bir gündür. Bu özel günde kadınların toplumdaki önemine dikkat çekilmektedir. Birçok etkinliğin ve kutlamanın düzenlendiği Kadınlar Günü, ülkemizde ilk defa 1921 yılında Emekçi Kadınlar Günü adıyla kutlanmıştır. Peki Kadınlar Günü ne zaman? İşte 2018 Dünya Kadınlar Günü tarihi...

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Birleşmiş Milletler kararıyla tanımlanan uluslararası bir gün olan Dünya Kadınlar Günü, dünyanın birçok ülkesinde 8 Mart tarihinde kutlanmaktadır. Ülkemizde ilk olarak 1921 yılında Emekçi Kadınlar Günü adıyla kutlanan Kadınlar Günü'nde birçok etkinlik ve kutlama organizasyonları düzenlemektedir.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ TARİHÇESİ

Dünya Kadınlar Günü'nün ortaya çıkışında hazin bir hikaye de bulunmaktadır. ABD'de 8 Mart 1957 tarininde 40 bin dokuma işçisi, daha iyi çalışma şartları için bir tekstil fabrikasında greve başladı. Polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi ile birlikte yangın çıktı. Yangında fabrikanın önüne kurulan barikatlardan kaçamayan 120 kadın işçi can verdi. İşçilerin cenaze törenine ise 10 bini aşkın kişi katıldı.

Danimarka'nın Kopenhag kentinde 26-27 Ağustos 1910 tarihinde yapılan 2. Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart'ın "Internationaler Frauentag" (International Women's Day - Dünya Kadınlar Günü) olarak anılması önerisini getirdi ve öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Kadınlar Günü'nün kutlanma tarihinin 8 Mart olarak kabul edilişi ise 1917 Bolşevik Devrimi'nin önderi ve Sovyetler Birliği'nin kurucusu Lenin'in önerisiyle 1921'de Moskova'da gerçekleştirilen 3. Uluslararası Kadınlar Konferansı'nda (3. Enternasyonal Komünist Partiler Toplantısı) gerçekleşti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER