Kadir Topbaş'tan yeni oluşum iddialarına yalanlama

Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, hakkında çıkan Levent'e ofis kiralayıp yeni bir oluşum içinde olduğu iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden yalanladı.

İHA'nın haberine göre, sosyal medya üzerinden açıklama yapan Topbaş, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Levent'te bir ofis kiraladığım ve burada bazı siyasi şahsiyetlerle yeni bir oluşum için toplantılar yaptığım iddiası yalandır. Hukuki haklarım saklı olmak üzere söz konusu iddianın gerçek dışı bir iftira olduğunun bilinmesini isterim."

— Kadir Topbaş (@Kadir__Topbas) December 3, 2017

— Kadir Topbaş (@Kadir__Topbas) December 3, 2017

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