Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Ricardo Martins de Araujo (Kadu), takımda iyi bir birliktelik olduğunu, bu nedenle güzel sonuçlara imza attıklarını söyledi.
Kadu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göztepe'de geçirdiği ilk 15 haftalık sürecin, hayatında geçirdiği en güzel dönemlerden biri olduğunu söyledi. Takım olarak çok iyi ve mutlu şekilde çalıştıklarını belirten Kadu, "İyi bir takım birlikteliğimiz var, maçlardan da doğal olarak güzel sonuçlar aldık. Kendim ve takım açısından çok keyifli, çok güzel 15 hafta geçti." dedi.
Brezilyalı futbolcu, Evkur Yeni Malatyaspor maçında attığı golün Göztepe formasıyla kaydedeceği birçok golün ilki olmasını temenni ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:
"Çok mutluyum, çok keyifliyim. Deplasman galibiyeti için de önemliydi. Maçtan önce eşimle konuştuğumda bu maçta gol atacağımı söylemişti. Öyle de oldu. Brezilya'dan gelen bireysel antrenörümle de maç öncesinde gol atacağımı konuşmuştuk. Gol attım, çok mutluyum, golü de onlara armağan ettim. Umarım bu forma altında daha fazla gol atarım."
"ÇOK MUTLUYUM BURADA OLMAKTAN"
Göztepe tercihinden dolayı mutlu olduğunu kaydeden Kadu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Göztepe'den teklif geldiği zaman benim için çok iyi şeyler olacağını hissetmiştim, düşündüğüm gibi de oldu. İlk yurt dışında oynama sürecim çok iyi geçmemişti ama bu sefer daha iyi olarak, daha hazır olarak geldim. Çok mutluyum burada olmaktan. Umarım takımımla daha da iyi şeyler yapıp, her gün daha iyi çalışıp, Göztepe'yi başarılı pozisyonlarda devam ettireceğiz."
"GÜNDEN GÜNE DAHA İYİ DURUMA GELİYORUZ"
Kadu, takım olarak iyi yönleri olduğu kadar eksik taraflarının da olduğunu, bunu düzeltmek için çalıştıklarını söyledi. Bu hataları antrenmanlarla çeşitli konuşmalarla kaldırmaya çalıştıklarını kaydeden Kadu, "Bazı konsantrasyon eksiklikleri olduğu anlarda gol yiyoruz ama son haftalarda bunu biraz daha düzeltmiş durumdayız. Fazla gol atıyoruz, fazla da gol yiyoruz, bu bizim biraz ofansif bir takım da olduğumuzu gösteriyor. Bunları düzeltmek için sürekli çalışıyoruz, günden güne daha iyi duruma geliyoruz." ifadelerini kullandı.
Kadu, birçok kişiye göre İzmir'in Türkiye'nin en güzel şehri olduğunu aktararak, "Ben de geldiğimde bunu gördüm. Çok güzel bir şehir, ailem de burada çok mutlu. İnsanlar bizi çok iyi karşılıyorlar, herkes dost canlısı. Taraftarımız zaten mükemmel. Burada beklediğimin de üzerinde taraftar var, çok güzel bir şehir var." şeklinde konuştu.
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