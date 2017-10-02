Kağıthane'de silahlı soygun girişimi! Çatışma çıktı

Kağıthane'de kuyumcuya giren maskeli 3 kişi, kendilerine karşı koyan çalışanı yaraladıktan sonra kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Etibank Caddesi'nde kuyumcuya giren maskeli 3 kişi, tüfekle iş yeri çalışanı M.G'yi etkisiz hale getirmek istedi. M.G'nin silahla karşılık vermesi üzerine soyguncular kaçtı.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu elinden yaralanan M.G, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Polis, zanlıların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Görgü tanığı Şükrü Eyidenbilir, maskeli kişilerin soygun girişiminde bulunduğunu belirterek, "Bir şey alamadan kaçtılar. Ellerinde pompalı tüfek vardı." dedi.

SOYGUN GİRİŞİMİ KAMERADA

Beyoğlu

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