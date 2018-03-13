Kağıthane-Levent ana isale hattında yapılacak yenileme, bakım ve onarım çalışması dolayısıyla İSKİ, 13 Mart Salı günü saat 10.00'dan 14 Mart Çarşamba günü saat 16.00'ya kadar Beyoğlu'nda su kesintisi uygulanacağını duyurmuştu. O kesinti başladı.

KAĞITHANE SU KESİNTİSİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışma çerçevesinde Kağıthane İlçesi'nin Gültepe, Harman Tepe, Telsizler, Ortabayır, Çağlayan, Hürriyet, Gürsel, Talatpaşa, Mehmet Akif Ersoy, Nurtepe, Hamidiye ve Merkez Mahalleleri ile Yahya Kemal Mahallesi üst kotları su alamayacak.

KAĞITHANE'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

13 Mart Salı günü saat 10.00'dan 14 Mart Çarşamba günü saat 16.00'ya kadar sular kesik olacak. Yapılan çalışma belirtilen saatte biterse saat 16.00'dan sonra sular geri gelecek.

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