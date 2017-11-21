Kahramanmaraş Andırın'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, Başbakanlık Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, Andırın'da, saat 12.34'te, 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, yerin 10.6 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi. Deprem, ilçede herhangi bir hasara yol açmadı.