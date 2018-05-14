Alınan bilgilere göre, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, Şazibey Mahallesi Azerbaycan Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Lütfiye (31) ve kızı Hatice Sinem Kanadıkırık'a (5) çarparak kaçtı.

Kazada, ağır yaralanan anne ve kızı, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Yarılardan Lütfiye Kanadıkırık, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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