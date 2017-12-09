Kalbimdeki Deniz yine temponun bir an olsun düşmediği bir bölümle bu akşam izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Oyuncu kadrosunda Kutsi, Özge Özberk, Yeşim Ceren Bozoğlu,Devin Özgür Çınar, Hakan Eratik ve Hazal Adıyaman'ın bulunduğu dizinin yeni bölümünde, Ozan'ın yaşadığı travma herkesi derinder sarsar. Olanlardan haberi olmayan Alihan ise mahkeme için herkesi şok edecek bir sürpriz hazırlar. Kalbimdeki Deniz'in fragman ve özeti şöyle...

KALBİMDEKİ DENİZ 48. BÖLÜM FRAGMANI

KALBİMDEKİ DENİZ 48. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ozan’ın yaşadığı travma herkesi derinden sarsarken, olup bitenden habersiz Alihan ise velayet davası için tanık arayışına düşer. Yaklaşan duruşmanın gerginliğini yaşayan ve oğlunun travmasıyla uğraşan Deniz’e en büyük desteği yine Mirat verir. Deniz’in boş bulunarak ve önyargılı yaklaşarak yaptığı hatalar, Yosef ve ailesi arasında güven krizine neden olurken, Raşel’i de incitir.

Ece ve Mustafa arasında ise önyargı ve kıskançlık yüzünden birbirlerine mahcup olacakları durumlar yaşanır. Ünal’ın Hülya’ya yaptığı sürpriz, hayat planını etkileyecek bir adım attırır. Alihan köşkteki ilişkileri bozacak bir adım atarken, herkesi şok edecek asıl sürprizini ise duruşmaya saklamıştır.

Kalbimdeki Deniz

Kalbimdeki Deniz yeni bölüm fragmanı

Kalbimdeki Deniz 48. bölüm fragmanı

Kalbimdeki Deniz fragman