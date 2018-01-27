Kalbimdeki Deniz dizisi, 54. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Ekrana gelecek olan yeni bölümde neler yaşanacağını araştıran izleyiciler, "Kalbimdeki Deniz 54. bölüm" aramasını arttırdı. Peki Kalbimdeki Deniz 54. bölümde neler yaşanacak? Deniz, Ece'yi kurtarabilecek mi? İşte Kalbimdeki Deniz 54. bölüm fragmanı ve yeni bölüm ipuçları.

KALBİMDEKİ DENİZ 54. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Mustafa yüzünden kaza yapan Yosef hastaneye kaldırılır ama hasta ve yorgun olan kalbi daha ambulansta teklemeye başlar. Hastanede doktorun yaptığı açıklama da pek umutlu değildir.

Yosef’in on sekiz yaşından beri tedaviyi reddetmesi kalbindeki hastalığın ilerlemesine yol açmıştır. Yosef bu süreci atlatabilecek midir? Yoksa ailesi ve sevdiklerinin kendilerini en kötüsüne hazırlaması mı gerekmektedir?

Hastanede bunlar olurken Deniz, İzak’ın kaçırdığı Ece’yi kurtarmak için elinden geleni yapacaktır. Bebeğini düşüren ve tüm sevdiklerini neredeyse bir gecede kaybeden Hülya, ilk şoku atlattığında bu acıları kendisine yaşatanlardan hesap sormaya başlayacaktır.

Fikriye ve Figen’in hayatlarıysa Turgut’un kendilerine danışmadan yaptığı gelecek planları yüzünden alt üst olma tehlikesindedir.

KALBİMDEKİ DENİZ 53. BÖLÜM

Alihan silahını Mirat’ın başına doğrultmuş, tetiği çekmek üzeredir. Deniz ve Ece bu sırada Alihan’ın evine gelir. Fakat onlar kapıya varmadan iki el silah sesi duyulur. Mirat mı, Alihan mı, yoksa hiçbir şeyden haberi olmayan Ozan mı zarar görecektir?

Hülya tarafından küçük düşürülen Şebnem, patlamaya hazır bir bomba gibidir. Söylediklerini Hülya’nın yanına bırakmayacak, ona hiç beklemediği bir kötülük yapmaktan çekinmeyecektir.

Raşel yıllar sonra karşısına çıkan İzak’tan şirketteki hisselerine karşılık büyük bir iyilik isteyecektir. Fakat İzak’ın bu isteği yerine getirmek için yaptıkları hepsinin hayatlarını allak bullak edecektir.

Fikriye’yse intihara teşebbüs eden Figen’in moralini yerine getirmek için kızıyla felekten bir gün çalmaya karar verir. Deniz ve Ece’ye karşı açacakları savaş öncesi anne kız baştan ayağa yenilenecektir.

Kalbimdeki Deniz

Kalbimdeki Deniz 54. bölüm

Kalbimdeki Deniz yeni bölüm

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