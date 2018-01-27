Kalbimdeki Deniz 54. son bölümüyle Fox TV'de seyircisinin karşısına çıktı. Dizinin yeni bölümünü seyreden vatandaşlar bu bölümde Yosef'in hayatta kalma mücadelesine tanık oldu. Bölümün final sahnesinde doktorların Yosef'i hayata döndürmek için uğraşları izleyiciyi ekran başına kilitledi. Peki, Yosef ölecek mi? Bu sorunun yanıtını arayan vatandaşlar, yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, Kalbimdeki Deniz 55. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kalbimdeki Deniz 54. son bölüm özeti ve 55. bölüm fragmanı ile ilgili merak edilenler...

KALBİMDEKİ DENİZ 55. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kalbimdeki Deniz 54. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Fox TV'de izleyicisiyle buluşan dizinin yeni bölümü seyirci tarafından merak edilmeye başladı. Son bölümün ardından izleyiciler 'Kalbimdeki Deniz 55. bölüm fragmanı yayınlandı mı?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Fakat Kalbimdeki Deniz 55. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizden izleyebilirsiniz.

KALBİMDEKİ DENİZ 54. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mustafa yüzünden kaza yapan Yosef hastaneye kaldırılır ama hasta ve yorgun olan kalbi daha ambulansta teklemeye başlar. Hastanede doktorun yaptığı açıklama da pek umutlu değildir. Yosef’in on sekiz yaşından beri tedaviyi reddetmesi kalbindeki hastalığın ilerlemesine yol açmıştır. Yosef bu süreci atlatabilecek midir? Yoksa ailesi ve sevdiklerinin kendilerini en kötüsüne hazırlaması mı gerekmektedir?

Hastanede bunlar olurken Deniz, İzak’ın kaçırdığı Ece’yi kurtarmak için elinden geleni yapacaktır. Bebeğini düşüren ve tüm sevdiklerini neredeyse bir gecede kaybeden Hülya, ilk şoku atlattığında bu acıları kendisine yaşatanlardan hesap sormaya başlayacaktır. Fikriye ve Figen’in hayatlarıysa Turgut’un kendilerine danışmadan yaptığı gelecek planları yüzünden alt üst olma tehlikesindedir.

Kalbimdeki Deniz

Kalbimdeki Deniz 55. bölüm fragmanı

Kalbimdeki Deniz 54. son bölüm

Kalbimdeki Deniz yeni bölüm fragmanı

Kalbimdeki Deniz fragmanı

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