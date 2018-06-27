Farklı mezheplere sahip karı kocanın mezar taşları, 1888 Hollanda. Farklı mezheplere sahip olduklarından aynı mezarlığa gömülmelerine izin verilmeyince, onlar da birlikte olmanın çaresini mezar taşlarında bulmuşlar. Mezar taşlarından uzanan eller birbirini tutuyor.
Genç bir kadın köpeğiyle beraber ip atlarken, 1940'lar
Mutluluktan birkaç saniye öncesi, 1955
Fotoğrafları çekilirken gülmemeye çalışan bir çift, 1890'lar
Köpeğinin su içmesine yardım eden ufaklık
Savaşta bir asker, annesiz kalmış yavru bir kediyi beslerken
İkinci Dünya Savaşı sıralarında Avusturyalı çocuk yeni bir çift ayakkabıya kavuştuğunda
Köpeğine şarkı çalan minik kız çocuğu
Süt içmek için sırasını bekleyen siyah kedi, 1954
Kulaklık sayesinde ilk kez kulakları işiten Harold Whittles adlı çocuk, 1974
Hayvanlar tedavi sırasında terapi amaçlı olarak kullanılırken, 1956
Mutlu bir kız çocuğu kedisiyle birlikte poz verirken, 1959
İkinci Dünya Savaşı sırasında Rus askerleriyle beraber uyuyan yavru köpek
Bir otel çalışanı, sokaktaki yavru köpekle konuşurken, 1938 Londra
Küçük kız ve kurbağası, evcil hayvan panayırındayken, 1936
Küçük bir kız penguenlerle el ele hayvanat bahçesinde dolaşırken, 1937 Londra
Christina Goldsmith, yavru bir köpeği öperken, 1950
Star Wars'un Prenses Leia'sı Carrie Fisher, annesi Debbie Raynols'ı sahne arkasında izlerken, 1963
Yatağını en iyi arkadaşıyla paylaşan çocuk
Saipan Savaşı sırasında muzunu keçi yavrusuyla paylaşan bir asker, 1944
Küçük bir kız telefonda konuşuyormuş gibi yaparken, 1958 Japonya
Postacı Christmas öncesi hediyeleri ve mektupları sahiplerine ulaştırmaya çalışırken, 1929
Genç bir kadın üniformalı bir Amerikan askerini tren istasyonunda öperken, 1945
Küçük Parisli bir çocuk elinde ekmekle evine koştururken, 1952
Gözleri görmeyen bir kadın, köpeğinin gözetiminde havuzda yüzerken, 1966
Çocuklarla dans eden rahibe, 1964
Sevgililer Günü'nde Amerikan askerine minik bir öpücük veren Fransız Kız, 1945
Şampiyon köpek, küçük sahibi Dorothy Horder tarafından Crufts Köpek Gösterisi sırasında seviliyor, 1935 Londra
Lunaparkta eğlenen kadınlar, 1958
Genç erkekler Marilyn Monroe'yu plajda gökyüzüne fırlatırken, 1948
Sokak müzisyeni ve küçük kız
Yavru ayı, bir kap dolusu bal yerken, 1950
Savaştan evine dönen bir asker, 1940'lar
Kozmetik firması çalışanı, rujların zararsız olduğunu kanıtlamaya çalışırken, 1960
Savaşta sağlık görevlisi yavru kuşları beslerken
Fransız çocuk kendisini Hindistanlı askerlere tanıtırken, 1914
Çocukluğun tadını çıkaran minik çocuklar
Kraliçe Elizabeth, köpekleriyle kraliyet at gösterisini izlerken, 1973
Amerikan askeri, evcil hayvanı kanguruyu eğitirken, 1942
Bisiklet yarışçısı Wally Kilminster, köpeğiyle köpük banyosu yaparken, 1934
Rahibeler Pasifik Okyanusu'nda eğlenirken, 1960
Hector Morgan, savaştan evine döndüğünde, 1945
Genç asker küçük bir domuzu kucaklarken, İkinci Dünya Savaşı sıraları Londra
Sirkte doğan bebeğin arabasını fil iterken, 1958
New York City'de 143 yılında Ice Bucket Challenge yapan genç kadınlar
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