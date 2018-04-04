Kalender Günalp Bey kimdir? sorusu, dönem dizisi olan Diriliş Ertuğrul'un senaryosuna dahil olması ve Karacahisar Kalesi'nin yetkilerinin Ertuğrul Bey'den alınıp Günalp Bey'e verilmesiyle gündeme geldi. Kalender Günalp Bey, ile ilgili tarihi belge ve arşivlerde bir bilgiye rastlanmadı. Dizi de ise Saadettin Köpek'in yetiştirdiği adamı olarak yansıtılıyor. Dizide Karacahisar Kalesi ve uç beylikler Saadettin Köpek'in hamleleri sonucu Ertuğrul Bey'den alınıp Kalender Günalp Bey'e verildi. Kalender Günalp Bey'e dizide hayat veren Engin Özetürk ile ilgili bilgiler haberimizde.
ENGİN ÖZTÜRK KİMDİR?
Engin Öztürk 28 Eylül 1986'da Eskişehir'de dünyaya geldi. Asker emeklisi bir baba ve ev hanımı bir annenin dördüncü çocuğudur. Eskişehir'de büyümüş ve Eskişehir Fatih Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimi için Ankara'ya gelmiş ve daha sonra 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünde okumaya başlamış, 2012 yılında mezun olmuştur.
2003 yılında Hava Astsubay Meslek Yüksek Okuluna girmiş ve 2005 yılında mezun olmuştur. Ancak daha sonra askerlik mesleğinin kendisine uygun olmadığını anlamış ve konservatuvara girmiştir. Tiyatro merakı da Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulunda girdiği Tiyatro Kolundan gelmektedir.
2010 yılında seçmelerine katıldığı Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide Selim Yaşaran karakterine hayat verdi. Dizi Engin Öztürk'ün Türkiye ve Arap ülkelerinde tanınmasına sebep olmuştur. Dizinin 2012 yılında sona ermesi üzerine üniversite okuduğu dönemde hem oyun oynadığı hem de barmenlik yaptığı barın sahibi ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünü üstlendiği Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde Komiser Emre karakterini canlandırmıştır.
Bunun yanı sıra Muhteşem Yüzyıl dizisinde II. Selim rolünü üstlenmiştir. Hatırla Gönül dizisinin iç mimarlık okuyup marangoz olan Yusuf rolünü canlandırmış. En son 2016 Aralık'ta bitmiş olan Yüksek Sosyete adlı dizide Kerem Özkan karakterini canlandırmıştır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.