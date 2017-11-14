Kaliforniya'da ilkokula silahlı saldırı!

ABD'nin California eyaletinin kuzeyinde Tehama kasabasınd meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi öldü, iki çocuk yaralandı, saldırgan ise öldürüldü.

Tehama County Şerifi'nin yaptığı açıklamaya göre, silahlı bir saldırganın yerel saatle saat 08:00'da silahlı bir saldırganın Rancho Tehama'da bulunan bir ilkokul da dahil 7 farklı yerde etrafa "rastgele" ateş açması sonucu 4 kişi öldü, iki öğrenci ise yaralandı. Okulda bulunan diğer öğrenciler ise güvenli bir yere nakledildi.

Güvenlik güçleri saldırı hakkında soruşturma başlattı.

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