Kaliforniya Enerji Komisyonu, 2020’den sonra eyalette inşa edilecek evlerin çatılarına güneş paneli konulması zorunluluğu getirdi. Yeni standartlar müstakil evleri ve belli bir yüksekliğin altındaki apartmanları kapsayacak. Çatısı gölgede kalan ve güneş paneli için yeteri kadar yeri olmayan küçük çatılı evler için istisnalar yapılabilecek.

Güneş enerjisinin kullanımının yaygınlaşması hem doğa için hem de insan sağlığı için büyük avantajlar sağlıyor. Yeni standartlarla birlikte eyaletteki vatandaşların da para tasarrufu yapması amaçlanmış. Toplamda Kaliforniya’da 1.7 milyar dolar enerji tasarrufu yapılması bekleniyor.



Yeni standartlardan mennun olanların yanında bu kuraldan şikayetçi olanlar da var. Her çatıya güneş paneli yapma zorunluluğu inşa edilecek yapıların maliyetini de bir miktar yükseltecek.