Kalp Atışı 11. bölüm izle! Kalp Atışı 11. bölümde neler yaşandı?

SHOW TV'de büyük beğeniyle izlenen ve Cuma akşamlarına damga vuran Kalp Atışı, dün akşam ekrana gelen 11. bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Peki Kalp Atışı'nın 11. bölümünde neler yaşandı? Kalp Atışı 11. bölüm izle!
EYLÜL'ÜN ASLA KABULLENEMEDİĞİ KIZ KARDEŞİ!
Kalp Atışı, dün akşam ekrana gelen 11. bölümüyle izleyenleri yine ekran başına kilitledi. Sosyal medyada her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük yankı uyandıran Kalp Atışı'nın 11. bölümünde;
Eylül Sinan’dan duyduklarıyla büyük bir şok geçirir. İlk günden beri yaşadığı her şeyin gerçekliğini sorgularken, Ali Asaf ile arasına da büyük bir duvar örer. Ali Asaf bu soğukluğun nedenini anlamaya çalışırken, bir yandan da büyük bir vaka ile karşı karşıya gelirler.
Ali Asaf’ın bulduğu etkileyici çözüm herkes için bir mucize yaratmıştır. Tüm bunlar hastanede soluksuz bir heyecanla yaşanırken, ekibe yeni katılan doktor adayı da Eylül için büyük bir sürprizdir. Fatih’in Bahar’ın ölümüyle yaşadığı travma kimseye zarar vermeden engellenebilecek mi?
Ali Asaf’ın Eylül’e her yakınlaşmak istediğinde aralarına giren engellere, bu sefer bir de Eylül’ün asla kabullenmediği kız kardeşi mi eklenecek? Tüm bu sorular cevabını ararken, Eylül’ün bir takım gerçeklerle yüzleşmesi de an meselesidir. Üstelik bu sefer Ali Asaf da ilişkilerine dair bazı cevaplar beklemektedir.
KALP ATIŞI 11. BÖLÜM İZLE
KALP ATIŞI OYUNCULARI
GÖKHAN ALKAN (Ali Asaf Denizoğlu karakteri)
ÖYKÜ KARAYEL (Eylül Erdem karakteri)
ALİ BURAK CEYLAN (Oğuz Dağçakrak karakteri)
HAKAN GERÇEK (Sinan Tunç karakteri)
FATİH DÖNMEZ (Selim Can karakteri)
BARIŞ AYTAÇ (Fatih Yılmaz karakteri)
MERVE ÇAĞIRAN (İpek Erdem karakteri)
BURCU TÜRÜNZ (Esma Sancak karakteri)
BAŞAR DOĞUSOY (Samet Tok karakteri)
SELAHATTİN PAŞALI (Alp Sungur karakteri)
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