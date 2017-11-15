Kalp Atışı 20. bölüm 2. fragmanı: Eylül tehlike altında!

SHOW TV'de her bölümü büyük heyecanla beklenen ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Kalp Atışı, 20. bölümüyle Cuma akşamı izleyicinin karşısına çıkacak. Yeni bölüm öncesinde büyük heyecanla ve merakla yeni bölümü bekleyen izleyiciler için 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İşte Kalp Atışı 20. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları.
Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Atışı’nın 20. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Esma’nın sürpriz evlenme teklifiyle Alp’ten “Evet!” cevabını aldığı, Nazlı’nın doktorluğa geri dönerek Ali Asaf’tan vazgeçmeyeceğini gösterdiği tanıtımda Eylül büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalıyor.
Cuma günleri ekrana gelen ve ilgiyle izlenen Kalp Atışı’nın yeni bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor.
Kalp Atışı’nın Cuma akşamı ekrana gelecek 20. bölümünde;
Eylül mucizesine sahip çıkmış, Ali Asaf ile evlilik yolunda hızla ilerlemektedir. Nazlı ise buna engel olmak için ne gerekiyorsa yapmayı kafasına koymuştur. Evlilik teklifinde hayal kırıklığı yaşayan Esma ise izleyenleri bir kez daha şaşırtacaktır.
Hastane içinde baba ve oğul arasında bir savaş başlamış, Sinan’ın planları Süleyman’ın canını sıkmıştır. Hastanedeki büyük tehlikenin ise kimse farkında değildir.
Günün sonunda hastaneye bırakılan sahipsiz çanta, bir babanın intikamı, başkalarının hayatını her zaman kendi hayatının önüne koyan Eylül ise ölüme meydan okuyan bir kahraman olacaktır.
Kalp Atışı'nın geçtiğimiz hafta ekrana gelen 19. bölümünde;
Yıllar sonra abla kardeş arasındaki o güçlü bağ yeniden kurulmuştur. İpek artık Eylül’le beraber yaşamaya başlar. Diğer tarafta Nazlı’nın paylaştığı büyük sır Ali Asaf için beklenmedik bir sürprize dönüşür.
O güne kadar hayatı mücadele içinde geçen Eylül ise bu kez aşkı için savaşmaktadır. Güllerle süslenmiş yer o sihirli soruyu bir kez daha sordurur ona. Cevap bazıları için büyük hayal kırıklığı olacaktır.
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