Kalp Atışı neden yok? sorusu, dizinin takipçileri tarafından merakla soruluyor. SHOW TV'de her Cuma akşamı ekrana gelen ve izleyicileri ekran başına kilitleyen Kalp Atışı'nın yeni bölümü izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. İzleyiciler, Kalp Atışı'nın yeni bölümünü SHOW TV yayın akışında göremeyince "Kalp Atışı neden yok?" ve "Kalp Atışı yeni bölüm ne zaman?" sorusuna internette yanıt aramaya başladı. Peki Kalp Atışı yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar.

KALP ATIŞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? KALP ATIŞI NEDEN YOK?

SHOW TV'de başrollerini Öykü Karayel ve Gökhan Alkan'ın paylaştığı sevilen dizi Kalp Atışı, ekrana gelen 26 bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Dizinin yeni bölümünü büyük heyecanla bekleyen izleyiciler, SHOW TV'nin bugünkü yayın akışında Kalp Atışı'nı göremeyince yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Eylül ve Ali Asaf'ın aşk hikayesini anlatan fenomen dizi Kalp Atışı, artık Pazar akşamları izleyicisiyle buluşacak. Dizinin merakla beklenen 27. bölümü de 21 Ocak Pazar günü SHOW TV'de ekrana gelecek.

KALP ATIŞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sultan’ın tuzağına düşen Çetin hastanede ölümle pençeleşirken, Ali Asaf da hem Çetin’i hayata döndürmeye çalışmakta hem de Eylül ile ilişkilerini normalleştirmeye uğraşmaktadır. Babasının ölümü sonrası İpek’in kendisine karşı ördüğü duvarı yıkmak isteyen Eylül ise eşi ve kardeşi arasında kalmaktan oldukça mutsuzdur.

Yapışık ikizler hayatlarının en önemli kararını alma arifesinde büyük ikilem yaşarken, Eylül’ün geçmişinden gelen bir hasta bu zor dönemde Eylül için en büyük moral kaynağı olur.

Sultan’ın organize ettiği yılbaşı yemeğinde bir araya gelen doktorların keyifli geçen gecesi Ali Asaf’ın Eylül’e yaptığı sürpriz teklif sonrası gergin bir hal alırken; Sinan’ın Çetin üzerinden yaptığı planları da hiç beklenmedik sonuçlar doğuracaktır

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