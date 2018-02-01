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ARKADAŞLARINIZLA SPOR YAPIN

Bir arkadaş veya bir grupla egzersiz yapmak, kilo vermeye ve kilo kaybını devam ettirmeye yardımcı oluyor. Örneğin spor sınıflarına ve yürüyüş ya da bisiklet gruplarına katılmak veya bir arkadaşla fitness yaparak antrenmanlara rekabetçi bir canlılık katılabilir.