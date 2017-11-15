Kampüs önündeki cinayette ömür boyu hapis cezası verildi

Olay, 9 Kasım 2010 tarihinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Germiyan Kampüsü önünde meydana geldi. DPÜ Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Hasan Şimşek, karşıt görüşlü iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla ağır yaralandı. Şimşek kalırıldığı hastanede kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi olarak Hasan Şimşek'in sınıf arkadaşı Mehmet Tuğrul ile birlikte olaya karışanlar gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın terör suçu kapsamına girdiği gerekçesiyle dosyayı Ankara'ya istedi.
DHA'nın haberine göre; Mehmet Tuğrul ile birlikte 17 kişi hakkında, Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, uzun süren yargılamanın ardından tutuklu sanık Mehmet Tuğrul ile tamamı tutuksuz olan diğer sanıklardan Yasin Çakan'ın dosyasını ayırdı. Mahkeme, bu 2 sanığın 'adam öldürmek' suçundan Kütahya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına karar verdi.
ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI VERİLDİ
Kütahya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Tuğrul ile tutuksuz yargılanan Yasin Çakan katılmadı. Duruşmaya, öldürülen Hasan Şimşek'in babası Mehmet Şimşek ile Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz ve avukatlar katıldı.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mehmet Tuğrul'u, Hasan Şimşek'i öldürmek suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, terör örgütü üyesi olmaktan da 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuksuz sanık Yasin Çakan'ın ise adam öldürmek suçundan beraatına karar verirken, örgüt üyesi olmaktan 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.
KILAVUZ: ADALET TECELLİ ETTİ
Duruşma sonrasında Kütahya Zafer Meydanı'nda basın açıklaması yapan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, "7 yıl süren dava sonucunda adalet tecelli etti ve ülküdaşımızı şehit eden terör örgütü hainlerden biri müebbet, diğeri 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.