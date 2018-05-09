Kan bağışı orucu bozar mı?

Ramazan ayı nedeniyle kan bağış sayısı diğer aylara göre yüzde 40 azaldı. Bu nedenle Kızılay kan merkezi, Ramazan ayı boyunca çalışma takvimini değiştirerek iftardan sonra kan bağışı alacağını açıkladı.
Ramazan ayının yaz aylarına denk gelmesi nedeniyle kan bağış sayılarında büyük bir düşüş yaşanıyor. Isparta Kan Merkezi Müdürü Dr. Uğur Güzel, kan bağışlarının Ramazan ayı olması nedeniyle yüzde 40 oranında düştüğünü belirtti.
Dr. Güzel, "Ramazan ayı malum halkımızın ibadetini gerçekleştirdiği, orucunu tuttuğu ve çoğu zaman Ramazan ayının yaz aylarına denk gelmesiyle sıcaktan kaçındığı zor günler. Çünkü Ramazan ayı ile birlikte istatistiklerimize baktığımızda ortalama aylık kan bağış sayılarımızda yüzde 40'lık düşüş oluyor. Tabi haklı olarak vatandaşlarımız ibadetlerini yapıyor, bir taraftan kafasındaki bazı düşünceler nedeniyle kan bağışını öteliyorlar" dedi.
"ÇALIŞMA SAATLERİMİZİ İFTARDAN SONRAYA ALDIK"
Ramazan ayı boyunca, iftardan sonraki saatlerde kan bağışı alacaklarını ifade eden Dr. Uğur Güzel, iftardan önce kan veren vatandaşlar da sabit kan alma birimlerine bağış yapabileceklerini açıkladı.
Güzel açıklamasında şu görüşlere yer verdi: "Özellikle içinde bulunduğumuz Ramazan ayında tüm Türkiye'de Kızılay kan bağış noktaları olarak çalışma takvimimizi değiştiriyoruz. Gece çalışmasına dönüyoruz. Her ne kadar gündüz kan bağışlamak isteyen vatandaşlarımız sabit kan alma noktalarında gelip kanlarını bağışlasalar da özellikle orucunu açtıktan sonra kan bağışını yapmak istiyorum diyen vatandaşlarımız için gece çalışmalarımız devam ediyor."
"KAN BAĞIŞI ORUCU BOZMAZ"
'Oruç tutarken kan bağışı yaparsam halsiz düşerim' diyen vatandaşlara hak verdiklerini belirten Güzel, orucu bozacağı düşüncesiyle kan bağışı yapmayan vatandaşlara da seslenerek, "Kan bağışı orucu bozmaz. Bu yönde Diyanetimizden de bilgi aldık" dedi.
Güzel, şunları ekledi: "Halkımız haklı olarak kafalarında bazı çekinceler var. Bir taraftan bunların bir kısmı çok gerçekçi şeyler. Oruç tutarken bir de kan verirsem, kendimi halsiz ve kötü hissederim diyorlar. Biz bu vatandaşlarımıza yerden göğe kadar hak veriyoruz. Ama bir taraftan da düzenlik olan bağışçılarımız Ramazan ayında da kan bağış zamanları geldiğinde onu ötelemeden, ertelemeden oruçlarını tutmuş olsalar bile kan alma merkezlerimizde sabahın serin saatlerinde kanlarını bağışlıyorlar. Ciddi bir problemle karşılaşmıyoruz. Bu konuda biz kararı tamamen bağışçılarımıza bırakıyoruz. Eğer kişi kendisini daha iyi hissediyor yada daha önce bunu tecrübe ettiyse Ramazan ayında da rahatlıkla kanlarını verebilirler. Biz Diyanet ve Müftülük'ten aldığımız bilgiler doğrultusunda kan bağışının orucu bozmadığını biliyoruz."
CHA
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