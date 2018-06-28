Küçük çocuğun cesedi bulunamadı

Bağcılar’da 6 Ekim 2014 tarihinde 3 yaşındaki oğlu İzzet Aydın Köklü’yü döverek öldürdüğü iddia edilen tutuksuz sanık Oğuz Köklü hakkında, "Yakın akrabanın ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" ve "Eziyet" suçlarından 24 yıla, eşi Fatma Köklü hakkında ise, "Suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme", "Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme" suçlarından 8 yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları dava karara bağlandı.
İHA'nın haberine göre, Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Oğuz Köklü ile müşteki sanık Fatma Köklü katılmazken Oğuz Köklü’yü avukatı temsil etti.
Duruşmada Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
CESET BULUNAMADI
Mütalaada, sanık Oğuz Köklü’nün gömdüğünü beyan ettiği yerde yapılan aramada maktülün cesedi bulunmadığından otopsi işlemi yapılmadığı ve kesin ölüm nedeninin tespit edilmediği aktarıldı. Maktulün sağlık kayıtlarında daha önce darp edildiğine ilişkin bulgu tespit edilmediği, maktulde astım ve solunum yolu hastalıkları bulunduğuna dair savunmaları da doğrulandığı anlaşıldığı yer aldı. Müşteki sanık Fatma Köklü’nün ise maktulün ölümüne diğer sanığın neden olduğuna dair beyanlarının aşamalarda değiştiği anlaşıldı.
DELİL YETERSİZLİĞİNDEN BERAAT TALEBİ
Mütalaada, sanık Oğuz Köklü’nün maktulün sürekli darp edildiği iddia olunmasına rağmen sağlık kayıtlarında bu hususta bir bulguya rastlanmadığı, maktulün cesedinin bulunmaması nedeniyle ölüm nedeninin tespit edilememiş oluşu dikkate alındığında sanık Oğuz Köklü ve sanık Fatma Köklü’nün atılı suçları işlediğine dair kesin inandırıcı delil elde edilmediği anlaşıldığından sanıkların ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi talep edildi.
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, delil yetersizliğinden tutuksuz sanık Oğuz Köklü ve Müşteki sanık Fatma Köklü’nün beraatine hükmetti.
İDDİANAMEDEN
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki şüpheli Fatma Köklü'nün 18 Ekim 2014'te Bursa Osmangazi Asayiş Büro Amirliği'ne başvurarak, ifade verdiği anlatıldı.
Köklü'nün ifadesinde, eşi Oğuz Köklü'nün 3 yaşındaki oğulları İzzet Aydın Köklü'yü darbettiğini, çocuğun vücudunda morluklar oluştuğunu ve her tarafının şiştiğini, doktora götürmek istediğini ancak eşinin izin vermediğini, eşinin kendisine ve diğer çocuklarına zarar vereceğinden korktuğu için şikayetçi olmadığını, bu darp sonucu çocuğun öldüğünü ve eşinin çocuğun cesedini Bursa'ya gömdüğünü söylediği kaydedildi.
İddianamede, Oğuz Köklü'nün Bursa'da 18 Ekim 2014'te yakalandığı aktarılarak, şüphelinin, oğlunun divandan düşmesi sonucu öldüğünü öne sürdüğü, Köklü'nün öz çocuğu olan İzzet'i sürekli dövdüğü, eziyet ettiği, ağır travmalar geçirmesine rağmen tedavisini yaptırmadığı ileri sürüldü.
Tüm aramalara rağmen küçük çocuğun cesedine ulaşılamadığı vurgulanan iddianamede, Oğuz Köklü hakkında "yakın akrabayı ölüme sebebiyet verecek şekilde yaralama" ve "eziyet" suçlarından 15 yıldan 24 yıla kadar, müşteki-şüpheli Fatma Köklü'nün ise "delilleri yok etme" ve "bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme" suçlarından 1 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.
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