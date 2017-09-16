Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları ve Araştırma Eğitim Birliği Derneği Başkanı Prof. Muhit Özcan, kan kanseri tedavisinde bir devrimin yaşandığını, yeni bir çağın başladığını duyurdu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre dernek, 15 Eylül “Dünya Lenfoma Günü” dolayısıyla hastalara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan dernek başkanı ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Özcan, “canlı ilaç” adında yeni bir kavramın ortaya çıktı-ğını belirtti. Özcan, şunları söyledi: “Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi müthiş bir ilaca onay verdi; ‘canlı ilaç’. Kanınızda canlı ilaç dolaşacak. 25 yaşa kadar olan lösemililer için onaylandı. Tedavi yüzde 83 oranında başarı sağlıyor.”

kan kanseri tedavisi

KANSER TEDAVİSİ

kan kanseri