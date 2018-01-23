Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Kootenay Milli Parkı'nda yer alan Marble Canyon'da bir süredir arkeolojik çalışmalar yürüten Toronto Üniversitesinden bilim insanları, kayalarda 508 milyon yıllık solucan fosilleri buldu. Fosillerin sayısının 500'e yakın olduğu belirtildi.
AA'nın haberine göre Toronto Üniversitesi'nden Karma Nanglu başkanlığındaki heyet tarafından gerçekleştirilen bilimsel çalışma, "Current Biology" isimli bilim dergisinin son sayısında da yayımlandı.
Kanada resmi yayın kuruluşu CBC'ye konuşan Nanglu, yeni tespit edilen eski solucan türlerinin milyonlarca yıl öncesine dayanan bazı gizemlerin çözülmesine yardımcı olacağını söyledi.
Nanglu, bu fosillerin grup halinde sülükler ve solucanları içerdiğini aktardı.
Karma Nanglu, buluntuların mercan kayalıkları ve okyanuslardaki hidrotermal menfezlerin çevresinde görülen turuncu fön solucanı gibi en güzel deniz solucanlarından bazılarına da ait olduğunu ifade etti.
"BULUNTULAR ÇEŞİTLİ ŞEKİLLERDE VE EŞSİZ"
Bulunan fosillerin paleontologların en çok ilgilendiği yüze sahip olduğunu kaydeden Nanglu, "Bu eski yumrular bir süredir biliniyordu ama ağızlarını nasıl geliştirdikleri paleontologlar için bir sırdı. Bulduğumuz ve 'kootenayscolex' adını verdiğimiz fosil, gizemi çözmelerinde onlara yardımcı oldu çünkü daha önce bulunan fosiller tam vücut değildi ve bazıları bozulmuştu. Bulunan 500 fosilde baş ve vücut tam, ayrıca daha önce hiç görmediğimiz ayrıntıları görmemize izin verecek kadar çok iyi korunmuş durumda." dedi.
Fosil solucanların kafalarındaki kılların bile yerli yerinde olduğunu anlatan Nanglu, bu buluntuların çeşitli şekillerde ve eşsiz olduğunu dile getirdi.
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