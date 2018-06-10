G7 olarak da bilinen dünyanın en büyük ekonomisine sahip gelişmiş yedi ülkeden oluşan grubun Kanada'nın Charlevoix bölgesinde gerçekleştirilen Liderler Zirvesi sona erdi.
Zirveye damgasını vuran ise ABD Başkanı Donald Trump ve ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına ek vergi getirme kararı oldu.
Dünya liderlerinin Trump'ı ek vergilerden vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştığı tarihi zirveden geriye, Angela Merkel'in resmi Instagram hesabından paylaşılan ve zirveye katılan liderlerin Trump'ın etrafını sardığı fotoğraf kaldı.
Alman Federal Hükümeti için çalışan fotoğrafçı Jesco Denzel tarafından çekilen kare kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğraflardan biri oldu.
TRUDEAU, 'ZİRVE BAŞARILI' DEDİ AMA...
Zirvenin kapanışını düzenlediği basın toplantısı ile duyuran ve aynı zamanda G7 Dönem Başkanı da olan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada heyetinin son dakika lobicilik çabaları sonrası, tüm liderlerin ortak bir zirve tebliğini kabul ettiklerini söyledi.
Başbakan Justin Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump'un, ticaret hakkındaki gelişmelere dair duruşuna rağmen, iki günlük zirvenin sonunda büyük bir başarı yakaladıklarını ifade etti.
Kanada Başbakanı Trudeau, ABD ile aralarındaki gümrük tarifeleri konusunda daha önce söylediklerinin aynen geçerli olduğunu yineleyerek, "Biz Amerikalı işçiler zarar görsün demiyoruz ama Kanada da zarar görmesin." diye konuştu.
TRUMP: TRUDEAU İKİYÜZLÜ VE ZAYIF
Trudeau'nun zirvenin kapanışında yaptığı basın toplantısında sarf ettiği bu sözler ABD Başkanı Donald Trump'ı kızdırdı.
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun ABD'nin çelik ve alüminyuma gümrük vergisi uygulamasını eleştirmesi üzerine, G-7 Liderler Zirvesi'nin Sonuç Bildirgesini imzalamayacağını açıkladı.
Twitter hesabı üzerinde Trudeau'nun açıklamalarını sert bir dille eleştiren Trump, "Başbakan Justin Trudeau, ben ayrıldıktan sonra bir basın toplantısı düzenleyip 'ABD Gümrük Vergilerinin adeta hakaret olduğunu' ve 'itilip kakılmayacağını' söyleyene kadar G-7 toplantılarımızda çok uysal ve nazik davrandı. Oldukça iki yüzlü ve zayıf."
ABD'nin, yeni gümrük vergilerini Kanada'nın Amerikan süt ürünlerine uyguladığı yüzde 270 oranlık gümrük vergisine cevap olarak uyguladığını savunan Trump, "Justin'in basın toplantısındaki yanlış açıklamalarına ve Kanada'nın Amerikan çiftçi, işçi ve şirketlerine uyguladığı büyük gümrük vergilerinden dolayı ABD temsilcilerine, G-7 Sonuç Bildirgesini onaylamamaları talimatı verdim ve bildiriyi imzalamayacağım." ifadelerini kullandı
YENİDEN G8 OLMA İHTİMALİ
1998'den 2014'e kadar 8 ülkenin üye olduğu ve G8 olarak bilinen grup, 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi nedeniyle gruptan çıkarılmasının ardından G7 olarak anılmaya başlanmıştı.
Kanada ile Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nden oluşan G7, aynı zamanda dünyanın en büyük ekonomisine sahip yedi ülkenin grubu olarak biliniyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Rusya da burada olmalı" açıklamalarının ardından, grubun yeniden G8 olup olmayacağı da merakla bekleniyor. G7 üyesi birçok ülke, Kırım'ı ilhak etmesi ve Ukrayna'ya karşı tutumları nedeniyle Rusya'ya karşı yaptırım uyguluyor.
Macron, Fransa'nın gelecek yıl G7 başkanlığını devraldığı zaman Rusya'nın bu gruba katılıp katılmayacağı ile ilgili soruya, "Bunu yaparız ancak Rusya'nın Minsk Anlaşması'nı yerine getirmesi gerekiyor. Rusya anlaşmayı yerine getirdiği günün ertesi günü dahil olur" yanıtını verdi.
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