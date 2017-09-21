Kanada'nın yakışıklı başbakanı Trudeau yine sosyal medyanın gündemine oturdu

Lincoln Center’daki Bloomberg Global Business Forum’da ve Bill ve Melinda Gates Vakfı’nın etkinliğinde görülen Trudeau, ekonomik büyüme, yoksulluk, girişimcilik hakkında konuşurken, Star Wars karakteri Chewbacca’lı çorapları fark edilince, sosyal medyanın en çok konuşulan kişilerinden biri haline geldi.

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Başbakanın bir Star Wars hayranı olduğunu ortaya seren çorapları nedeniyle pek çok sosyal medya kullanıcısı, Trudeau’yu öven tweet’ler attı.

kanada

Justin Trudeau

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Chewbacca