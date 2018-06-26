Kanada Kamyoncular Birliğinin açıklamasına göre, tır taşımacılığı sektörünün ülke genelindeki sürücü ihtiyacı 48 bin kişiyi buldu.
New Brunswick eyaletinde çok sayıda taşımacılık şirketi, zorlu yaşam ve çalışma koşulları yüzünden uzun mesafe sürücüsü bulamamaktan yakınıyor.
Dolgun olan ve her geçen gün artan ücretler de bu soruna çare olamıyor. İşe yeni başlayan bir tır sürücüsü yıllık ortalama 80 bin Kanada doları (283 bin Türk lirası) kazanıyor. Bu ücret bazı yerlerde 100 bin Kanada dolarına (354 bin Türk lirası) kadar yükseliyor.
GÖÇMEN SÜRÜCÜ PROGRAMI
Atlantik Eyaletleri Kamyoncular Derneği tarafından da teyit edilen tır sürücüsü ihtiyacı için New Brunswick eyalet hükümeti göçmen sürücü programı başlattı.
2015-2017 yıllarını kapsayan dönemde yabancı ülkelerden 390 sürücünün eyalette işe başlatıldığı Atlantik Göçmenlik Pilot Projesi'yle İngiltere, Bulgaristan, Polonya, Ukrayna ve Güney Afrika'dan sürücüler istihdam edildi.
Proje yetkilisi Robert Trites, programda yaşadıkları en büyük sorunun, sürücülerin ikametlerini aldıktan sonra Ontario'ya ya da batı eyaletlerine gitmeleri olduğunu ifade etti.
Trites, sürücülerin genellikle 10-12 gün aralıksız çalıştıklarını, ardından da 3-4 gün dinlendiklerini belirterek, "Şartlar açısından gerçekten çekici bir endüstri değil. İnsanlar bu kadar uzun süre evlerinden uzak kalmak istemiyor." dedi.
"İŞ VAR, ÇALIŞMAK İSTEYEN YOK"
Kanada Kamyoncular Birliği, ülkede 2024 yılına kadar karşılanması gereken tır sürücüsü ihtiyacının 48 bin olduğunu açıkladı.
New Brunswick'te şirketi bulunan Al Whittaker ise şunları kaydetti:
"Sorunun ne kadar önemli olduğunu anlatamıyoruz. İnsanların satın aldıkları her şey ama her şey kamyonla geliyor. 30 yıldır bu işi yapıyoruz ve yeni eleman bulmamız çok zor. Şu an sahip olduğumuz en iyi sürücü 74 yaşında ve her hafta maksimum saat çalışıyor. Başka bir sürücümüz 72 ve bir diğeri 64 yaşında. Sadece bu gece eyalet geneline 81 ayrı yükümüz var ama sürücü yok."
BEKAR GENÇLER İÇİN CAZİP
Kanada Ulaştırma Eğitim Merkezleri kurucusu John Beaudry, tır sürücüsü ücretlerinde yılda yaklaşık yüzde 10 artış olduğunu bildirdi.
Uzun mesafe sürücülerinin işe başladıkları ilk yıldan sonra senede 100 bin Kanada doları kazanabildiğini ancak bu parayla bile talebi karşılamak için yeterli şoförlerinin olmadığını söyleyen Beaudry, "Kamyonlar park halinde." ifadesini kullandı.
Tır şoförlüğünün gençler ve bekarlar için ilk aşamada cazip geldiğini, hem iyi para kazanıp hem de farklı yerler gördüklerini anlatan Beaudry, "Ancak zamanla aile kuran insanlar için şartlar zorlaşıyor." diye konuştu.
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