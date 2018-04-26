Yurt İçi Nakliyeciler Derneği (YND), Kanal İstanbul’a komşu Avrupa’nın en büyük lojistik üslerinden birini inşa etmeye hazırlanıyor. Projenin lansmanı 20 Nisan Cuma günü İstanbul’da yapıldı. YND Başkanı Sedat Hakan Karataş, proje için minimum 300 milyon dolarlık bir yatırım yapılacağını söyledi.
Dünya Gazetesi'nden Aysel Yücel'in haberine göre Karataş, “Lojistiğin en büyük sıkıntısı malum trafik ve hızlı güzergah.Lojistik bütün ulaşım ağlarına ne kadar yakın ve hızlı olursa hizmeti de o derece güçlü ve kaliteli olur. Modern, teknolojik ve çok büyük bir alanda kurulu tüm nakliyecilerin bir arada olacağı bir lojistik merkezin olmaması yurtiçi nakliyecilerin en büyük sıkıntılarından biriydi. Çünkü İstanbul çok büyük bir metropol. Nakliyeciler 10’a yakın farklı bölgede böyle merkezler kurarak İstanbul’un dört bir yanına dağıldı.” diye konuştu.
BAŞLANGIÇ MALİYETİ 300 MİLYON DOLAR
İstanbul-Avrasya Lojistik Üssü (İSTAV), diye adlandırılan projenin 150 dönümlük arazi üzerine kurulmasının planlandığını açıklayan Karataş, “Gümrüklü sahası, antrepoları, soğuk hava sıcak hava, TIR merkezleri, garajları, borsası ve bunun yanında sosyal tesisleri ile kocaman bir lojistik üs olacağı için ciddi bir yatırım olacak. İlk etapta en az 300 milyon dolarlık başlangıç yatırımı öngörüyoruz” dedi. Bu yatırım için finansman desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten Karataş, “Yer tahsisi ve finanasman konusunda devletimiz destek verirse projeye hemen başlayacağız” dedi.
NAKLİYECİLERİN SİGORTA SORUNU ÇÖZÜLDÜ
YND'nin öncelikli sorunlarını çözmeye odaklandıklarını vurgulayan Karataş, ilk olarak nakliyecinin büyük sorunu olan sigorta meselesini çözdüklerini söyledi.
Karataş, “Nakliyeciler hırsızlık vb. durumlarla karşılaştırdıklarında zararlarını karşılayamıyordu ve sigorta poliçeleri çok yüksekti. Zaten kazançların az olduğu ortamda nakliyeciler sigorta yapmaktan kaçınıyorlardı. Bu da çok büyük sıkıntılara sebep oluyordu. Sigorta firmaları ile çok uzun görüşmeler yaptık ve en sonunda birkaç firma ile anlaştık. Bunların başında HDI ve Ak Sigorta geliyor. Tüm bunları da Sigortaloji diye aracı kurum üstlendi. Nakliyeciye ‘seferlik poliçe’ adı altında kısa süreli yük nakliyesi süresince yüklemeden varış merkezi alanına kadar olan zamanı kapsayan bir sigorta poliçesi ürettik. Bunun da maliyetini yaklaşık 10-15 TL’ye kadar düşürdük" dedi.
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