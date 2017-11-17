Kanatsız Kuşlar 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Kanatsız Kuşlar yeni bölüm fragmanı izle

Dün akşam 22. bölümüyle izleyicisiyle buluşan Kanatsız Kuşlar, yayınlanan bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Ekrana gelen 22. bölümün ardından yeni bölüm fragmanı için de bekleyişe geçen vatandaşlar, "Kanatsız Kuşlar 23. bölüm fragmanı" ve "Kanatsız Kuşlar yeni bölüm fragmanı" aramasını internet üzerinde yapmaya başladı. Peki Kanatsız Kuşlar 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar.
Kadrosunda Melis Tüzüngüç, Ümit İbrahim Kantarcılar, Ahmet Varlı, Fatih Al ve Deniz Bolışık gibi isimlerin yer aldığı Kanatsız Kuşlar, dün akşam 22. bölümüyle ATV kanalında ekrana geldi. Yayınlanan 22. bölüm yine izleyicileri ekran başına kilitledi.
Öte yandan yayınlanan 22. bölümün ardından Kanatsız Kuşlar 23. bölüm fragmanı da izleyicilere sunuldu. Yayınlanan fragmanda "Bana bak sinsi yılan, eve geri dönmek için Muzaffer'in kapısını tıklatıp durma." sözleri dikkat çekti. Aynı zamanda Nefise'nin Muzaffer'e "Ben boşanmak istiyorum." demesi izleyicileri meraklandırdı. İşte Kanatsız Kuşlar 23. bölüm fragmanı;
Zeynep, Ahmet'ten kaçarken, onu öldürdüğünü düşünmektedir. Onur ise bir türlü haber alamadığı Zeynep'i gerekirse sokak sokak arayarak bulmaya kararlıdır. Ancak içine düştükleri zor durumdan bu kez kurtarabilecekler midir?
Muzaffer, Nefise'nin evine sığınan oğlunu almaya gider. Mert, Nefise ile Muzaffer'in arasının yeniden düzelmesini istemektedir. Bu durumun gerçekleşmesi ihtimali bile Emre'yi tekrar harekete geçirir.
Hiç akla gelmeyecek bir sebeple, Muzaffer'le eve dönmek durumunda kalan Nefise, Tuba'yı çıldırtmaktadır. Ahmet, o günden sonra kayıplara karışmıştır. Ondan haber alamayan babası, oğlunun kayıp cesedi de bulunamayınca cinnet geçirir ve Zeynep'i suçlayarak herkesin gözü önünde beklenmedik bir hamlede bulunur.
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