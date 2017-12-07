Oyuncu kadrosunda Melis Tüzüngüç, Ümit İbrahim Kantarcılar, Ahmet Varlı, Deniz Bolışık, Fatih Al ve Servet Pandur gibi isimlerin yer aldığı Kanatsız Kuşlar, ekrana gelen 24. bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmanın son sahnesinde Emre'nin "Ben kimseye minnet etmem, babama bile." sözleri izleyicilerde büyük merak uyandırdı. İşte Kanatsız Kuşlar 25. bölüm fragmanı ve Kanaatsız Kuşlar yeni bölüm fragmanındaki detaylar...
KANATSIZ KUŞLAR 25. BÖLÜM FRAGMANI
Hayata tutunabilmek için amansızca mücadele eden dört kardeş ile çocukları için her türlü fedakarlığa katlanan bir annenin hikayesini konu edinen Kanatsız Kuşlar'ın 25. bölüm fragmanı yayınlandı.
Yeni bölüm fragmanında Muzaffer'in Nefise'ye "Siz o adamla ne ara bu kadar yakınlaştınız?" diye sorduğu sahne ve Nefise'nin de "Biz birbirimizi hiç tanımamışız Muzaffer" dediği sahne dikkat çekti.
KANATSIZ KUŞLAR 25. BÖLÜMDE NELER OLCAK?
Azime, Tuba'nın başına gelenlerden sorumlu tutulacağı korkusuyla ne yapacağını şaşırmıştır. Mert'in velayet sorunu Muzaffer'in başına iş açacak gibi görünmektedir. Almanya'daki dedesinin görevlendirdiği bir avukat, büyük bir tehdit oluşturur. Nefise'nin her şeyi göze alarak yaptığı hamle Mert'i kurtarabilecek midir? Boşanmak üzere olduğu karısının yaptığı fedakarlık, Muzafer'in içindeki buzları eritecek gibidir. Kemal, kızının oyununu bozmuş, Emre'ye daha fazla güvenmeye başlamıştır. Kemal'in desteğini alan Emre, bilmediği öz babası Muzaffer'in karşısına dikilir. Onur'un yaşadıkları yüzünden hayata bakışı değişen Zeynep'e bir sürprizi vardır. Yeniden umutlanıp yaşama bağlanması için hazırladığı bu sürpriz Zeynep'i çok şaşırtır. Ancak her ikisi de onları şoka sokacak daha büyük bir olayın gerçekleşmek üzere olduğundan habersizdirler.
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