Kanatsız Kuşlar, Koliba Film imzalı, yönetmenliğini Kemal Uzun yaptığı, başrollerini Melis Tüzüngüç, Ümit İbrahim Kantarcılar, Ahmet Varlı ve Deniz Bolışık gibi isimlerin paylaştığı Kanatsız Kuşlar dizisi 29. yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Peki, Kanatsız Kuşlar 29. yeni bölümünde neler olacak? İşte, Kanatsız Kuşlar 29. bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

KANATSIZ KUŞLAR 29. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nefise, Kemal'den gelen iş teklifini geçici olmak şartıyla kabul etmek zorunda kalmıştır. Muzaffer ise bu olay karşısında Kemal'in niyetini iyice anlar ve beklenmedik bir şekilde Kemal'in karşına dikilir. Talat'ın kurduğu yeni oyunda ise, hedefte Cemre vardır. Ahmet'in Cemre'yi etkilemesini ve Zeynep'i derinden yaralamasını ister.

Muzaffer çocuklarıyla birlikte mutlu bir aile olarak villada yaşayabileceklerini Nefise'ye söylediğinde, aşılmayan önemli bir engel yüzünden yeni bir çıkmaza girerler. Birlikte bunun da üstesinden gelebilecekler midir? Diğer tarafta, Kemal de boş durmamaktadır ve Nefise'nin büyük sırrının peşindedir.

KANATSIZ KUŞLAR 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KANATSIZ KUŞLAR 28. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ahmet'in gerçeği itiraf etmesini sağlamak için Zeynep'in yaptığı hamle, şok edici bir şekilde sonuçlanır. Muzaffer ise Nefise ile arasını düzeltebilmenin bir yolunu aramaktadır. Mert'in desteğiyle Nefise ile Aysun'u yemeğe çağırır. Bu yemek sırasında Nefise'ye özel bir teklifte bulunur.

Tuba, evden gönderilmek üzeredir artık. Acilen yeni bir plan yapması gerektiğini düşünürken beklediği fırsat ayağına gelmiştir. Onur, Zeynep'e tavır gösterdiği için pişmandır. Bunun üzerine, bir de sevdiği kızın başına gelen talihsizliği öğrenince bunun hesabını sormak üzere harekete geçer.

Kanatsız Kuşlar

Kanatsız Kuşlar 29. yeni bölüm

Kanatsız Kuşlar 29. bölüm fragmanı

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