Kanatsız Kuşlar 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kanatsız Kuşlar’da heyecan bu bölümde de doruklara çıktı. Nefise, Muzaffer ile Emre arasındaki gerilimin arasında kaldı ve ne yapacağını bilemez halde. Azime, giderek tehlikeli bir hale gelen Suna ile Mine'yi kontrol altına almak için bir plan yaptı. Kanatsız Kuşlar yeni bölüm fragmanında ise, dizinin yeni bölümüne dair önemli detaylar yer alıyor. İşte o fragman:

KANATSIZ KUŞLAR 41. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kanatsız Kuşlar'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanında Onur'un Zeynep'e söylediği sözler izleyiciyi ekran başına kilitledi. Onur'un "Eğer bir gün pişman olup gönlüme yeniden girmeyi düşünüyorsan yanılıyorsun, tüm kapılarımı kapattım sana" sözleri karşısında Zeynep'in şaşkınlığını gizleyemediği görülüyor.

KANATSIZ KUŞLAR 40. SON BÖLÜM ÖZETİ

Muzaffer yumruğunu masaya vurur. Kemal konusunda kesin ve net bir tavır gösterir. Bu yüzden Emre ile arası ciddi şekilde açılır. Nefise ise iyice sıkışıp kalır. Bir yanda çocukları, bir yanda sevdiği adam. Artık bir karar vermelidir. Zeynep, hiç kimsenin beklemediği bir tavır gösterir. Ahmet'in aklı fena halde karışmıştır. Onur, her şeye rağmen aşkla bağlı olduğu Zeynep'in yanında olmaya çalışır. Ancak gördükleri karşında nasıl davranacağını şaşırır. Bu büyük aşk her şeye rağmen devam edebilecek midir? Azime, giderek tehlikeli bir hale gelen Suna ile Mine'yi kontrol altına almak için bir plan yapar.

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