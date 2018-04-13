Kanatsız Kuşlar 42. bölümüyle Atv'de izleyicisinin karşısına çıktı. Kanatsız Kuşlar'ın bu bölümünde Zeynep'in oyununu Emre bozuyor. Ahmet ise tam Zeynep'in ona gerçekten döndüğüne inanarak amcası ile arası iyice bozuluyor. Emre'nin Zeynep'in oyununu bozmasıyla Ahmet ve Zeynep arasında büyük yüzleşme yaşandı. Kanatsız Kuşlar'ın son bölümünün ardından gelecek hafta yayınlanacak yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Kanatsız Kuşlar 43. yeni bölüm fragmanı ve 42. son bölüm özeti...

KANATSIZ KUŞLAR 43. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

KANATSIZ KUŞLAR 42. SON BÖLÜM ÖZETİ

Muzaffer, oğlunun yaşadığına artık emindir. Nefise ise çevresinde iyice daralan çemberin ortasında sıkışır. Muzaffer, heyecan içinde, yıllar önce kaybettiği oğluyla bir araya geleceği günü beklerken, tüm enerjisini buna verir. Bu durum etrafındakileri ve özellikle de küçük oğlu Mert'i üzmeye başlar.

Onur, Mine'ye, varacağı noktayı hesap etmeden iyilik yapmayı sürdürür. Annesi Suna ise onun duygularını kötüye kullanacaktır.

Onur'u elde edebilmesi için kızından bir oyun oynamasını ister. Ahmet, amcasıyla artık iyiden iyiye ters düşmektedir. Çünkü Zeynep'in ona geri döndüğüne inanmakta kararlıdır. Tam buna inanacağı sırada Emre, Zeynep'in her şeyi göze alarak başlattığı oyunu bozar. Ahmet ve Zeynep arasındaki büyük ve tehlikeli hesaplaşmanın zamanı gelmiştir.

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