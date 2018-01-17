Kanser hastaları ilaç bulamıyor mu?

Sağlık Bakanlığı, kanser tedavisinde kullanılan bazı ilaçların bulunamamasına ilişkin herhangi bir hasta şikayeti ve talep bulunmadığı, kanser ilaçlarında da herhangi bir tedarik sıkıntısının yaşanmadığını bildirdi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada; bir gazetede yayımlanan haberde, "Kanser hastaları hala ilaç bulamıyor" iddiasının gündeme getirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, söz konusu haberde ismi geçen naltrekson, nalokson ve flutamide etkin maddeli ilaçların yurt dışı ilaç listesinde olduğu belirtildi.
Naltrekson ve nalokson etkin maddeli ilaçların temini için hastaneler tarafından Bakanlığa toplu temin izni için başvuru yapıldığı ifade edilen açıklamada, ilaçların yurt dışından Türk Eczacıları Birliği (TEB) aracılığı ile getirildiği aktarıldı.
Prostat kanseri tedavisinde kullanılan flutamide etkin maddeli ilacın yanı sıra aynı tedavide kullanılan bikalutamide etkin maddeli ilaçların piyasada bulunduğu ifade edilen açıklamada, "Merkaptopürin, siklofosfamit, sitarabin, bleomisin, dakarbaz, verapamil ve daunorubisin etkin maddeli ilaçların da tedarikinde herhangi bir sorun yoktur. Tiyoguanin etkin maddeli ilacın tedariki ile ilgili olarak firmasına, kurumumuz tarafından özel ithalat izni verilmiştir. Ocak ayı sonunda hastalarımızın ihtiyacını karşılayacak kadar ilaç piyasaya verilmiş olacaktır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, idrar yolu enfeksiyonu tanısında kullanılan ilacın, firmasından kaynaklı sorun nedeniyle bir süredir ithal edilemediğine dikkat çekilerek şunlar kaydedildi:
"İlgili tanıda kullanılabilecek pek çok ilaç ülkemizde mevcuttur. Kurumumuza bugüne kadar söz konusu ilacın bulunmaması ile ilgili bir hasta şikayeti veya talebi ulaşmamıştır. Diğer grup ilaçlarda olduğu gibi kanser ilaçlarında da herhangi bir tedarik sıkıntısı yaşanmamaktadır. Kurumumuz tedarik sıkıntısı yaşanma riski olan ilaçlar için gerekli önlemleri almakta, hastalarımızın mağduriyeti engellenmektedir."
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