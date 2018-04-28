Saç bir kadının güzelliğini ortaya koymasındaki en önemli aksesuvar. Öte yandan Türkiye’de kanser hastalarının yüzde 65’inin saçları tedavi sırasında dökülüyor. Hastalık bu nedenle özellikle kadınlar arasında ciddi sorunlara yol açıyor, saç kaybı psikolojiyi olumsuz yönde etkiliyor. Bu bilinçle ortaya çıkan ve 2 yıldır birçok hastanın yüzünü güldüren bir proje var: ‘Saçım Saçın Olsun’. Türkiye’nin her yerinde uzun saçlarını kanser tedavisi gören hastalar için kestirerek projeye destek olan 3 bin gönüllüden bugüne kadar 600 kişiye peruk yapıldı. Türkiye’nin her bölgesine hatta yurtdışına bile gönderildi. Kanser Savaşçıları Derneği’nin başlattığı projeye Artistik Kuaförler Derneği’nin de destek vermesiyle 198 kuaföre ulaşıldı. Projenin çıkışı ise Esin Dönmez adlı bir öğretmenin duyarlılığına dayanıyor. Öğrencisine 2016’da lösemi teşhisi konulmasıyla saçlarını bağışlamak isteyen Dönmez, projenin büyümesine vesile oluyor. O gün bugündür Kanser Savaşçıları Derneği, projeyi geniş kitlelere duyurmayı amaçlıyor. Saçım Saçın Olsun Proje Koordinatörü Gizem Tokça ile projeyi konuştuk. HT Cumartesi'nden Ekin Türkantos'un haberi...

Saçım Saçın Olsun Projesi ne zaman, nasıl ortaya çıktı?

2016’da öğretmen arkadaşımızın öğrencisine lösemi teşhisi kondu, arkadaşımız öğrencisine saçlarını bağışlamak istedi. Biz de müşterisi olduğumuz kuaförlerimize danışarak 2 gönüllü kuaför ve bir perukçu ile projeye adım attık. Kanser Savaşçıları Derneği, insanların tanı ve tedavi süresinde yaşadığı sorunlara odaklanıyor. Tedavi sürecindeki kişilerin ilk göze çarpan sorunu saç dökülmesi. Bu durum sadece tedavi sürecinde gerçekleşen ve geri dönüşü olan bir durum olsa bile onları olumsuz etkiliyor. Bu sebeple “Saçım Saçın Olsun” projesini hayata geçirdik.

Saç bağışlayacak kişilerde ne gibi özellikler aranıyor, saçı boyalı olsa da kabul ediliyor mu, ne kadar uzunlukta olması gerekiyor, kestirdikleri saçları size nasıl iletmeleri gerekiyor?

Bize sosyal medyadan saç bağışı yapmak isteyen birçok kişi başvuruyor. Bu duyarlı insanlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ancak her saç peruk yapımına uygun olamayabiliyor. Gönüllülerin saçlarının peruk yapımına uygun olup olmadığını kuaförlerimiz ve perukçularla birlikte karar veriyoruz. Eğer uygun ise bağışçılarımızı kuaförlerimize yönlendiriyoruz. Daha sonra bu saçlar peruk merkezine gidiyor. Peruk yapılacak saçın en az 30 cm olmasını istiyoruz. Tabii ki saçın belli bir gürlüğe de ihtiyacı var. Saçların çok yıpranmamış, çok işlem görmemiş olmasını tercih ediyoruz.

Gizem Tokça

Saç size ulaştıktan ne kadar sonra peruklar hazırlanıyor?

Perukların hazırlanması 1 buçuk ayı buluyor. Kanser tanısı almış kişilerin istekleri doğrultusunda hazırlanıp kendilerine hediye ediliyor.

Bu proje ile nasıl bir farkındalık yaratmak istiyorsunuz?

Kanser tedavisinde pozitif düşünme ve moral çok önemli. Saçların dökülmesi özellikle kadınlar ve ergenler için dış görünüş algısında olumsuz düşüncelere sebebiyet verebiliyor. Kanser hastalarının bu süreci en az olumsuzlukla atlatmalarını sağlamak için ulaşabildiğimiz kadar insana ulaşmayı hedefliyoruz.

Saç bağışıyla ilgili ayrıntılı bilgiye kanser savascilari.org sitesinden ulaşılabilir.

En son Fulya Zenginer saçlarını bağışladı, başka ünlü isimlerden projeye destek olanlar var mı?

Evet, Mert Fırat, Belçim Bilgin, Ceyda Düvenci, Duygu Özaslan, Sinem Kobal gibi birçok ünlü isim projeye destek verdi. Son etkinliğimize, Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan, Miss Turkey 2016 birincisi Buse İskenderoğlu ve moda fotoğrafçısı, Contemporary İstanbul ‘17 sanatçısı Ufuk Altunkaş katılarak projeye destek sağladı. AKD’nin desteği ile bağış yapmak isteyenlerin saçlarını ücretsiz kesecek salon sayımız arttı ve Türkiye’deki önde gelen kuaförlerimiz projemizin destekçisi haline geldi. İçlerinde Adnan Serter, Mahmut Ebil, Hande Gür, Ali Kırıktarak, Metin Bahçecik, Habip Örs, Hakan Köse, Ahmet Çoban, Mehmet Yıldırım gibi daha pek çok sektördeki önemli isim var.