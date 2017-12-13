Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki İzmir 3 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, söz konusu yangının Fırat M. isimli bir mahkumun kaldığı koğuştaki yatağını yakması sonucu çıktığı öğrenildi. Cezaevindekilerin durumu bildirmesi üzerine cezaevine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu.

İHA'nın haberine göre; yangının çıktığı koğuş kullanılmaz hale gelirken, cezaevinde bulunan 11 infaz koruma memuru dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen infaz koruma memurları, Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Devlet Hastanesinde kaldırıldı. Olay sırasında diğer mahkumların haftalık telefon görüşmelerini yaptıkları ve koğuşta bulunmadıkları öğrenildi.

DAHA ÖNCEDE YANGIN ÇIKARTMIŞ

Öte yandan, yatağını tutuşturarak yangın çıkartan Fırat M.'nin 3 Kasım'da kaldığı 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki koğuşunda yangın çıkardığı, bu nedenle İzmir 3 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledildiği belirtildi.

Cezaevindeki yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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