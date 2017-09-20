Türkiye'nin çeşitli kentlerinden yükledikleri ihraç ürünlerini Avrupa ülkelerine götüren TIR'lar Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu. TIR kuyruğu Kapıkule'de 9, Hamzabeyli'de ise 4 kilometreye ulaştı. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Türk sınır kapılarından geçişlerde bir sorun olmadığını sorunun, Bulgar gümrüğünde çalışanların işlemlerin yavaş yapmasından kaynaklandığını belirtti.



İstanbul'dan aldığı tekstil yükünü Almanya'ya götürmek için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR sürücüsü Doğan Bağrıyanık, 24 saattir sınır kapısında çıkış yapmak için beklediğini söyledi. Kuyruk çilesini sürekli çektiklerini söyleyen Bağrıyanık, sözlerine şöyle devam etti.

"Dün saat 15.00'te geldim hala bekliyorum. Neden beklediğimi de bilmiyorum. Kimsenin bir şey söylediği yok. Bizim Türk gümrüğü kuyruğun Bulgar tarafından, Bulgar tarafı da Türk gümrüğünden kaynaklandığını söylüyor. Burada aç susuz mülteciler TIR'a kaçak binecek diye uykusuz perişan şekilde sıranın bize gelmesini bekliyoruz. Kimsenin bir şey söylediği yok. Ben 40 yıldır şoförüm hep bu kuyruk çilesini çekiyorum. Yetkililer bu soruna bir çare bulması gerekir."





Kapıkule'de 9 kilometrelik kuyruk











Kapıkule'de 9 kilometrelik kuyruk

Hollanda'ya fındık götüren Cengiz Elleç, tuvalet ve banyo olmadan sınırda beklemenin kendilerine bir işkence olduğun söyledi. Polis ve jandarma trafik ekipleri TIR kuyruklarının bulunduğu bölgelerde güvenlik önlemlerini artırdığı görüldü.

Kapıkule tır kuyruğu

Kapıkule Sınır Kapısı

Hamzabeyli Sınır Kapısı

Sınır kapısı tır kuyruğu