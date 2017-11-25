‘Kar Taneleri’ belgeseline ödül yağıyor

Saça rengini veren melanin pigmentinin az oluşu ya da hiç olmayışından saçları ve kaşları beyaz olan albinoların yaşadığı sorunlar, kendisi de albinizmli olan Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Elif Nur Kayalar’ın “Kar Taneleri”(Snowflakes) adlı belgeseline konu oldu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre film, 9-12 Kasım tarihleri arasında Hindistan’da düzenlenen ve toplam 73 filmin yer aldığı Woodpecker Uluslararası Film Festivali’ndeki (WIFF) seçkide öğrenci kategorisinde ödül kazandı. Belgesel, bağımsız bir festival olan Eurasia’dan da ödülle döndü. Kayalar, “Ağabeyim de albinizmli. Bu yüzden kendimi hiç yalnız veya kötü hissetmedim. Ancak toplumdaki insanların bakışlarından çok rahatsız oluyordum. Albinizm beni en çok görme alanında zorladı. Sinema ve televizyon bölümü okuyorum. Bu açıdan herkesten iki katı fazla emek harcamam gereken yerler oldu. Ama kendimi ona göre programlamayı öğrendim” dedi.

‘İNSANLAR BİZİ YAŞLI SANIYOR’

Türkiye’de yaşayan albinizmli bireylerin hayat tecrübelerine odaklanan film, onlarla ve aileleriyle yapılmış röportajlardan oluşuyor:

-İlkokula başladığımda biri dalga geçmişti. 3’üncü sınıfa kadar hiç teneffüse çıkmadım. (Emre Bora Atay)

-İnsanlar bizi yaşlı zannediyorlar. Düşünün, 40 kişi birden bize “Dede” diye bağırınca bu daha büyük bir travma oluyor. Güneş kremi ve teleskopik gözlük desteğine ihtiyacımız var. (Hakan Çalışkan)ü

-Lise sonda sıkıntımdan bahsettiğimde hocanın alaylı tebessümünü unutmuyorum. O gün okulu bıraktım. Liseyi açıktan bitirdim. (Ramazan Metin)

-Saçımı 12 yaşındayken boyatmaya başladım. Arkadaşlarım yüzündendi. Arkadaşlarım, “Nene, nene” diye dalga geçiyorlardı. (Melike Kula)