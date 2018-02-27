Yurdun bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava şartlarından dolayı bazı illerde okullar tatil ediliyor. Kar yağışının etkili olduğu illerde eğitim gören öğrenciler, okulların bugün ve yarın tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Peki, bugün ve yarın hangi illerde okullar tatil? İşte 27-28 Şubat 2018 kar tatili olan iller...

BUGÜN KAR TATİLİ OLAN İLLER

27 ŞUBAT SALI

BİTLİS: Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle okulların bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi.

Valilik açıklamasında "Olumsuz hava şartlar nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köy okullarında eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engelli personeller bir gün süreyle izinli sayılacaktır" denildi.

VAN BAHÇESARAY: Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi. Dün akşam saatlerinde belli aralıklarla başlayan kar yağışı etkisini artırınca okulların ise bir gün tatil edildiği belirtildi.

EDİRNE: Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, valilik emrince olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Edirne merkez, ilçeler ve köylerde eğitime (27 Şubat 2018 günü) bir gün ara verileceğini söyledi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de yarın izinli sayılacak.

KIRKLARELİ: Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

Kofçaz Kaymakamı Ahmet Güneri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün bir gün ara verildiğini söyledi.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 28 ŞUBAT ÇARŞAMBA

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün okulları tatil edilen öğrenciler, tatilin yarın da devam edip, etmeyeceğini merak ediyor. Fakat yarın hangi illerde okulların tatil edileceği konusunda herhangi bir açıklama bulunmuyor. Yarın (28 Şubat) herhangi bir ilde okullar tatil edilirse, haberimizden öğrenebilirsiniz.

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