BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
haber,kaynak, etkinlik, konu, yazı vb.
LİSTELE
Marvel Stüdyoları'nın fantastik macera filmi "Kara Panter", 1 milyar 280 milyon dolarla gişe hasılatına erişti. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; film böylece tüm zamanların en fazla kazandıran ilk 10 filmi arasına girmeyi başardı. Listeye 10'uncu sıradan giren film, Disney'in animasyonu "Frozen"ı da liste dışına itti.
İşte yeni liste - Milyar dolar
1. Avatar - 2.270
2. Titanic - 2.200
3. Star Wars Güç Uyanıyor - 2.060
4. Jurrasic World - 1.700
5. Avengers - 1.550
6. Hızlı ve Öfkeli 7 - 1.520
7. Yenilmezler: Ultron Çağı - 1.400
8. Harry Potter ve Ölüm Yadigarları Bölüm 2 - 1.340
9. Yıldız Savaşları: Son Jedi - 1.320
10. Kara Panter - 1.280