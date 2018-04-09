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Kültür-Sanat

Kara Panter, listeye 10'uncu sıradan girdi!

Fantastik macera filmi Kara Panter, tüm zamanların en çok kazandıran ilk 10 filmi arasına girdi

09 Nisan 2018 Pazartesi, 13:29:48

Marvel Stüdyoları'nın fantastik macera filmi "Kara Panter", 1 milyar 280 milyon dolarla gişe hasılatına erişti. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; film böylece tüm zamanların en fazla kazandıran ilk 10 filmi arasına girmeyi başardı. Listeye 10'uncu sıradan giren film, Disney'in animasyonu "Frozen"ı da liste dışına itti.

İşte yeni liste - Milyar dolar

1. Avatar - 2.270

2. Titanic - 2.200

3. Star Wars Güç Uyanıyor - 2.060

4. Jurrasic World - 1.700

5. Avengers - 1.550

6. Hızlı ve Öfkeli 7 - 1.520

7. Yenilmezler: Ultron Çağı - 1.400

8. Harry Potter ve Ölüm Yadigarları Bölüm 2 - 1.340

9. Yıldız Savaşları: Son Jedi - 1.320

10. Kara Panter - 1.280

BLACK PANTHER - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Kaptan Amerika'yla yan yana çarpıştıktan sonra vatanı Wakanda'ya dönen T'Challa, ya da Kara Panter (Chadwick Boseman), bu gözlerden uzak, ancak son derece gelişmiş ülkeye liderlik etmeye hazırlanmaktadır. Ancak ülke içinde karışıklıklar çıkmış, tahta aday olan başkaları da baş göstermiştir. Ülkesini bir arada tutmak ve savaşa girmesini engellemek isteyen T'Challa, CIA ajanı Everett K. Ross'un da (Martin Freeman) yardımını alacaktır.İlk siyahi süper kahramanlardan biri olan Siyah Panter, 2018 yılında ilk kez merkezde kendisinin olduğu bir filmle beyazperdede olacak.

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