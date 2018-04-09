Marvel Stüdyoları'nın fantastik macera filmi "Kara Panter", 1 milyar 280 milyon dolarla gişe hasılatına erişti. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; film böylece tüm zamanların en fazla kazandıran ilk 10 filmi arasına girmeyi başardı. Listeye 10'uncu sıradan giren film, Disney'in animasyonu "Frozen"ı da liste dışına itti.

İşte yeni liste - Milyar dolar

1. Avatar - 2.270

2. Titanic - 2.200

3. Star Wars Güç Uyanıyor - 2.060

4. Jurrasic World - 1.700

5. Avengers - 1.550

6. Hızlı ve Öfkeli 7 - 1.520

7. Yenilmezler: Ultron Çağı - 1.400

8. Harry Potter ve Ölüm Yadigarları Bölüm 2 - 1.340

9. Yıldız Savaşları: Son Jedi - 1.320

10. Kara Panter - 1.280