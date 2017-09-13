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Kara yılan, avını yerken görüntülendi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yaklaşık 3 metre olan kara yılanın, iri yeşil kertenkeleyi yeme görüntüleri kameralara böyle yansıdı

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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir kara yılanın, iri yeşil kertenkeleyi yeme görüntüleri kameralara yansıdı. Satılar Mahallesi Kirazderesi mevkisinde kara yılan türü olduğu tespit edilen canlı, aniden iri yeşil kertenkeleye saldırdı. Kameralara yansıyan görüntülerde kara yılanın avını sıktığı ve bir süre sonra yediği görüldü.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kurtuluş Olgun, yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 metre olan kara yılanın Türkiye'deki en uzun zehirsiz yılanlardan olduğunu söyledi.Kara yılanın kızdırılmadığı takdirde kesinlikle insanlara saldırmadığını vurgulayan Olgun, "Bu yılanların doğadaki en büyük besin kaynakları küçük memelilerle birlikte kuşlar, kendi türünden yılanlar ve kertenkelelerdir. Dolayısıyla kara yılanın iri yeşil kertenkeleyi yemesi de doğada görülen durumlardan bir tanesidir." dedi. Olgun, görüntülerdeki kertenkelenin iri yeşil kertenkele türü olup boylarının 50 santimetreyi bulduğunu sözlerine ekledi.

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