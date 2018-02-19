Karabük'te bir kişi kaldırımda ölü olarak bulundu. Polis ölümün kalp krizinden kaynaklandığını düşünürken, ceset otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İHA'nın edindiği bilgiye göre olay Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi üzerindeki üst geçit önünde sabah saatlerinde meydana geldi. Sağlık ekiplerinin Ahmet Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirlemesinden sonra olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Polis ekipleri cesedin çevresine güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Ekipler, şahsın geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü üzerinde dururken, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için ceset otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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