AA'nın haberine göre, Karabük'te KARDEMİR'e işçi götüren Şükrü Parlak yönetimindeki 78 S 0292 plakalı servis otobüsü, Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde rampa aşağı inerken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önce park halindeki 78 EA 159 plakalı otomobile çarptı, ardından da yol kenarındaki Mustafa Sarı'ya ait tek katlı eve girdi.
Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, Karabük Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Parlak ile işçilerden Saffet Toğlu, Osman Özdemir ve Yasin Çelikkafa hayatını kaybetti.
Yaralanan İsmet Küçükzoroğlu ve Kamil Ünal ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçükzoroğlu'nun durumunun ağır olduğu belirtildi.
Ev sakinlerinden ölen ya da yaralananın olmadığı kaza yerindeki otobüs vinç yardımıyla çekildi. Otobüste sıkışan cesetler, AFAT ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı ve Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Karabük Valisi Kemal Çeber ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, olay yerine gelerek incelemede bulundu.
Çeber, gazetecilere yaptığı açıklamada, "KARDEMİR'e işçi getiren otobüs tahminlerimize göre frenlerinin boşalmasıyla eve çarpıyor. Kazada otobüsün içindeki 4 kişi ölüyor. 2'si hastanede, birinin durumu ağır. Bütün ekiplerimiz AFAD, UMKE, Jandarma, itfaiye hepsi burada gerekli çalışmaları yapıyoruz. Başımız sağ olsun, üzgünüz." diye konuştu.
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