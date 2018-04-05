Elimde bir rapor var. Ne raporu mu bu? Karabükspor’un bu hale nasıl getirildiğini ortaya koyan bir rapor. Şöyle ki... Karabükspor’un önceki yönetimi “Her şey ortaya çıksın” şeklinde başvuruda bulundu, bağımsız bir denetleme şirketi de bu raporu hazırladı.

Belirteyim. Karabük Cumhuriyet Savcılığı bir süre önce soruşturma başlattı. Haliyle bu rapor Karabük Cumhuriyet Savcılığı’nda bulunuyor. Olay son derece ciddi, önemli, hassas.

Soruşturmanın gizliliği açısından belli konulara değineceğim.

Önce bazı hatırlatmalarda bulunayım. Karabükspor Kulübü’nün mevcut borcu 150 milyon lirayı aştı. Futbol takımının durumunu zaten biliyorsunuz. Son sıraya demir attı. Ligde kalması için artık mucizeler gerekiyor.

Peki, bu 150 milyon lirayı aşkın borç nasıl oluştu? Kimlere ne verildi? Ne gibi harcamalar yapıldı? Bu soruların yanıtı raporda tüm ayrıntılarıyla yer alıyor. Ama üç kelime ile özetlemek gerekirse şunu söyleyebiliriz: Karabükspor’u yemişler bitirmişler.

BU PARALAR KİMİN CEBİNE GİRDİ?

Lafı uzatmayayım. Rapora bakalım. Misal: 2016 Eylül ayı ile 2017 Eylül ayını kapsayan 1 yıllık dilim içinde tam 11 milyon 393 bin liralık bir harcama var. Nedir bu? Futbolcu araştırma giderleri. Evet... “Futbolcu araştırma giderleri” başlığı altında 11 milyon 393 bin liralık bir harcama bulunuyor.

Bu para 3 ayrı şirkete ödenmiş gözüküyor. Şirketlerin adları tek tek yazılı. Mesela J.P.P adlı bir menajerlik şirketi var. Değişik tarihlerde toplam 3 milyon 637 bin lira ödenmiş. Diğer 2 ayrı firmaya da benzer paralar verilmiş. 3’ü de yabancı kökenli şirket. Peki, bu şirketlerin izlediği ya da transfer ettiği futbolcular nerede? Yok. Zaten sorun da burada. Fatura kesilmiş ama ortada futbolcu yok. Sadece bir para hareketi var. Paralar gitmiş, faturalar kesilmiş.

Söylememe gerek yok. Kadroya dahil edilen bazı futbolcular için verilen menajerlik ücretleri bu raporda ayrıca tek tek yazıyor. Ama işte bu 11 milyon 393 bin liralık harcama, “futbolcu araştırma giderleri” olarak bir köşeye sıkıştırılmış.

Futbolcular izlenmiş mi, izlenmemiş mi, nerede izlenmiş, kim izlemiş, sonra ne olmuş, hangi futbolcular önerilmiş, hiçbir şey yok. Yok ama kasadan çıkan para var. Aldım, verdim usulü yani! Kimin işine gelirse!

Şu da var. Bu 11 milyon 393 bin liralık ödeme Ferudun Tankut döneminde yapıldı. Ancak önceki dönemlerde kurulan bağlantıların ardından Tankut dönemine yansıtıldığı öğrenildi.

Tabii olayın gerçek yüzü yarınlarda ortaya çıkacak. Bakalım bu paralar hangi beyefendilerin cebine nasıl girmiş, savcılık soruşturması sonunda netlik kazanacak.

1 MİLYON 623 BİN TL KAYIP!

Raporda “Belgesiz gider kaydı” altında bir harcama da bulunuyor. Şöyle ki... Eylül 2016 ila Aralık 2016 arasında 1 milyon 623 bin liralık harcama gözükmesine rağmen, bunların faturası ya da makbuzu yok. Deplasman giderleri olarak gösterilmiş. Günümüzde en ücra köşede bile fatura temin edilmesine karşın, Karabükspor’da bu harcamaların karşılığı gözükmüyor.

ÇEKLER SİMSAR BAYRAM’DA

Raporda “Simsar Bayram” olarak bilinen menajerin de adı geçiyor. Bazı futbolculara verilen çeklerin, Simsar Bayram tarafından ciro edildiği belgelerle ortaya konuyor. Bu şekilde futbolcularla korsan menajerler arasındaki tuhaf ilişkiler kabak gibi gözler önüne seriliyor. Özellikle bazı korsan menajerlerin Karabükspor’un kasasını nasıl delik deşik ettiği de daha iyi anlaşılıyor.

KAŞEYİ YANINDA GÖTÜRMÜŞ!

Kulüp içinde yapılan değişik faaliyetler konusunda da ortada müthiş bir iddia var. Önceki başkan Ziya Ünsal, kulübün eski genel koordinatörü Hakan Ayvaz’a noter kanalıyla yolladığı yazıda çok çarpıcı ifadelere yer verdi. Ünsal, Ayvaz’a yönelik olarak “İş akdiniz feshedilmesine karşın elinizde bulunduğu anlaşılan Kardemir Karabükspor Kulübü kaşesini bilgimiz ve yetkiniz dışında kullandığınızı öğrenmiş bulunmaktayız. Bu nedenle kulübümüzü usulsüz olarak temsil etmeye bir an önce son vermenizi, elinizde bulunan mühürü tarafımıza acilen iade etmenizi, aksi takdirde hakkınızda yasal yollara başvuracağımızı ihtar ederiz” şeklinde uyardı.

İŞÇİLERDEN KESİLİYOR...

Emeğin başkenti Karabük’te böyle üzücü olaylar yaşanırken... Kardemir fabrikalarında 1600 derecede çalışan 3 bin 750 işçiden “kulübe yardım” adı altında her ay 12’şer lira kesiliyor.

BU DOSYA MİLAT OLACAK

Haliyle insan ne diyeceğini bilemiyor. Adalet elbet tecelli bulacak. Savcılık soruşturması tüm titizliğiyle devam ediyor. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Karabükspor dosyası ülke futbolunda bir milat olacak!